Подробный маршрут ⟩ Свершилось: в Таллинне начнут курсировать ночные автобусы

«Мы запускаем пилотный проект ночных автобусов четырех линий. Все они будут начинать свой маршрут, проходя вокруг Старого города. Автобусы будут проходить через большинство важных узлов, доставляя людей в Мустамяэ, Ыйсмяэ, Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн и обратно в центр города», - пояснил вице-мэр Владимир Свет.

Ночные автобусы будут отправляться от Балтийского вокзала. Они будут курсировать с пятницы по воскресенье с интервалом в 30 минут в промежутке с 00.30 до 05.00. Автобус № 91 будет ходить в направлении Мустамяэ, № 92 - в Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 - в Пельгуранна и № 94 - в направлении Прийсле.

Фото: Tallinna linnavalitsus

После объезда Старого города автобус № 91 будет следовать аналогично троллейбусу № 3, автобус № 92 - как автобус № 42, автобус № 93 - как автобус № 40, а автобус № 94 - по аналогии с маршрутом автобуса № 68. Для жителей Таллинна проезд бесплатный, для остальных пассажиров будет действовать обычная стоимость проезда.