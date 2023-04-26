Статистика ⟩ На что тратят деньги жители Эстонии

По данным Eesti Pank, эстонские банки выпустили около 2 миллионов банковских карт, но в первом квартале этого года уже 16,5% платежей по картам были сделаны с помощью цифровых кошельков, то есть мобильных телефонов, умных часов или умных колец.
«В первом квартале среднестатистический житель Эстонии тратил около 416 евро в месяц, расплачиваясь банковской картой в эстонских и зарубежных торговых точках, плюс 95 евро в интернет-магазинах. Снятие наличных на человека в среднем составило 184 евро в месяц, а внесение наличных в банкоматы - 88 евро в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на одного жителя наличных было снято на 13 евро в месяц меньше, а сумма, уплаченная в торговых точках, на 67 евро больше», - сказал Соосалу.
Среднестатистический житель Эстонии снимает наличные в банкомате 1,3 раза в месяц, 22 раза в месяц расплачивается картой в физической торговой точке и 3,1 раза в месяц в электронном магазине.
«Девять из каждых десяти евро, потраченных в физических торговых точках как здесь, так и по другую сторону эстонской границы, достаются эстонским торговцам. При оплате банковской картой из среднемесячной суммы в 416 евро в первом квартале в эстонских магазинах и других торговых точках ежемесячно оставалось почти 376 евро, а за границей - 40 евро. В первом квартале эстонские банковские карты использовались для оплаты в 195 различных странах мира, чаще всего в Финляндии, Испании, Латвии, Италии и Швеции», - сказал эксперт.
По словам эксперта, растет число держателей карт, которые не используют для платежей пластиковые карты - в предыдущем квартале 16,5% карточных платежей в Эстонии были совершены с помощью мобильного телефона, смарт-часов или смарт-кольца, по сравнению с 8% годом ранее.
«Эстонцы за рубежом еще чаще пользуются цифровыми кошельками - в первом квартале четверть всех карточных платежей была совершена таким образом, что на 12% больше, чем годом ранее. Доля платежей с помощью цифровых кошельков растет также благодаря выпуску виртуальных карт, которые предлагают некоторые банки. Владелец виртуальной карты может даже не иметь пластиковой карты. Виртуальную карту можно добавить в цифровой кошелек на телефоне или смарт-часах, например, Apple Pay или Google Pay, и использовать для совершения покупок как в физической торговой точке, так и в интернет-магазине», - пояснил Соосалу.
Мгновенная оплата заменила ввод пин-кода
Соосалу отметил, что все больше держателей карт активируют на своих банковских картах опцию бесконтактной оплаты, которая доступна практически на всех банковских картах, выпущенных в Эстонии, а также на всех терминалах, принимающих карточные платежи.
К концу марта держатели карт активировали бесконтактную оплату на 82% своих карт, а годом ранее этот показатель был на 4% ниже. За год количество активированных бесконтактных карт увеличилось на 144 000. В первом квартале 66% всех карточных платежей в Эстонии были совершены с помощью бесконтактных платежей, тогда как годом ранее этот показатель был на 9% ниже. Эстонцы еще чаще совершают платежи, находясь за границей - в первом квартале 71% бесконтактных платежей был совершен за границей.
«При оплате банковской картой большая часть денег остается в магазинах, торгующих продуктами питания и предметами первой необходимости, при этом значительная часть денег людей также тратится на питание, топливо, электронику, бытовые принадлежности, одежду, лекарства и развлечения», - добавил эксперт.
На что уходят деньги
В прошлом квартале среднестатистический житель Эстонии тратил в среднем 511 евро в месяц по банковским картам в физических и электронных магазинах в Эстонии и за рубежом, пояснил он. Из них наибольшая сумма, €201, или 39%, была потрачена на еду и продукты питания. В среднем 57 евро на человека в месяц было потрачено на различные промышленные товары, такие как электроника, бытовые товары, спортивный инвентарь, мебель, книги, цветы, ювелирные изделия, часы и так далее.
Питание, рестораны и другие ночные развлечения, включая ночные клубы и бары, обходились в €45 на человека в месяц. Пятая часть еды, покупаемой в ресторанах, заказывается через приложения, чтобы взять ее домой или на работу. По сравнению с прошлым годом интерес к питанию вне дома, похоже, возрос, говорит Соосалу. В первом квартале прошлого года на долю еды, заказанной через приложения на дом, приходилось 28%.
«На топливо и другие покупки на автозаправочных станциях уходит 36 евро в месяц, а на лекарства и уход за собой среднестатистический житель Эстонии тратит 28 евро в месяц - половина из них уходит на аптеку, но значительная часть на стоматолога и магазин очков», - говорит он.
По сравнению с прошлым годом расходы выросли во всех отраслях. Исключение составляют лесопилки, магазины строительных материалов и инструментов, где покупки в первом квартале этого года были немного ниже, чем год назад.
В предыдущем квартале среднестатистический житель Эстонии также купил лотерейные билеты или возможность принять участие в пари на 4 евро. «Стоит отметить, что поскольку большинство лотерейных билетов покупается с помощью банковской ссылки, средний эстонец фактически тратит на лотерейные билеты и ставки около 10 евро в месяц», - добавил Соосалу.