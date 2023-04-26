Статистика ⟩ На что тратят деньги жители Эстонии

На что уходят деньги

В прошлом квартале среднестатистический житель Эстонии тратил в среднем 511 евро в месяц по банковским картам в физических и электронных магазинах в Эстонии и за рубежом, пояснил он. Из них наибольшая сумма, €201, или 39%, была потрачена на еду и продукты питания. В среднем 57 евро на человека в месяц было потрачено на различные промышленные товары, такие как электроника, бытовые товары, спортивный инвентарь, мебель, книги, цветы, ювелирные изделия, часы и так далее.

Питание, рестораны и другие ночные развлечения, включая ночные клубы и бары, обходились в €45 на человека в месяц. Пятая часть еды, покупаемой в ресторанах, заказывается через приложения, чтобы взять ее домой или на работу. По сравнению с прошлым годом интерес к питанию вне дома, похоже, возрос, говорит Соосалу. В первом квартале прошлого года на долю еды, заказанной через приложения на дом, приходилось 28%.

«На топливо и другие покупки на автозаправочных станциях уходит 36 евро в месяц, а на лекарства и уход за собой среднестатистический житель Эстонии тратит 28 евро в месяц - половина из них уходит на аптеку, но значительная часть на стоматолога и магазин очков», - говорит он.

По сравнению с прошлым годом расходы выросли во всех отраслях. Исключение составляют лесопилки, магазины строительных материалов и инструментов, где покупки в первом квартале этого года были немного ниже, чем год назад.