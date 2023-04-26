В Екатеринбурге начался суд над Евгением Ройзманом. Его обвиняют в «дискредитации» российской армии

«Нормальное настроение, я же все понимаю. Вину не признаю», - сказал Ройзман перед первым заседанием в Октябрьском районном суде (цитата по ТАСС).

В августе прошлого года на него было заведено уголовное дело из-за «публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ» (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Уголовная статья о «дискредитации» вменяется только после двух аналогичных нарушений по административной статье. Ройзмана штрафовали по ней в марте и апреле 2022 года на 50 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал опубликованный 1 июля 2022 года ролик в YouTube, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине. Как объявил представитель обвинения в суде, политик опубликовал ролик, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения».

Как пишет екатеринбургское издание It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман «дискредитировал» российскую армию среди прочего тем, что назвал «спецоперацию» в Украине войной, а провоенный символ Z - «зигой».

В рамках уголовного дела по статье о «дискредитации» армии суд назначил Ройзману меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, а также пользоваться интернетом. До заведения уголовного дела Ройзман в соцсетях активно выступал против войны и критиковал российские власти.

В марте суд в Екатеринбурге отправил Ройзмана на 14 суток под арест по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Речь шла о посте в группе сторонников политика в соцсети «ВКонтакте». «Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе "Евгений Ройзман", к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20», - рассказала журналистам жена политика Юлия Крутеева.

В мае прошлого года Ройзману назначили еще один штраф в 85 тысяч рублей по другой статье - о «неуважении» к власти - за реплику в «Твиттере», обращенную к главе МИД России Сергей Лаврову.

Лавров заявил, что «специальная военная операция» против Украины призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США». Ройзман в ответ написал: «И для этого вы решили свою страну об стену ***[уничтожить]?»