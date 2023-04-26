Чем воняет? В Таллинне начались поиски распространителя неприятного запаха

Сегодня Департамент окружающей среды установил станцию мониторинга на улице Теэстузе в Пыхья-Таллинне, поскольку в этом году из этого района поступали многочисленные сообщения о неприятном запахе.
В этом году на государственный информационный телефон 1247 поступило уже 180 сообщений о распространении неприятного запаха в Таллинне, из них 147 сообщений поступило из Пыхья-Таллинна.
Как сообщил глава Департамента окружающей среды Райнер Вакра, с сегодняшнего дня мобильная станция мониторинга в Пыхья-Таллинне будет измерять количество сероводорода и летучих органических соединений в атмосферном воздухе.
«Если количество загрязняющих веществ в воздухе превышает допустимые нормы и это связано с работающими в этом районе предприятиями, то необходимо что-то делать для уменьшения загрязнения. При необходимости мы можем предъявить компании дополнительные требования, пересмотреть условия экологического разрешения или возбудить дело о проступке», - сказал Вакра.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, местное население сильно беспокоит неприятный запах, а с начала года все чаще о неприятном запахе сообщается и районной управе. По словам Пихлап, районная управа совместно с департаментом окружающей среды долгое время пытались найти способы контролировать неприятный запах, и теперь в проблемной зоне разместили станцию мониторинга.
«Точка измерения находится почти в 500 метрах от промышленной зоны Пальяссааре. К нам неоднократно поступали сообщения о распространении неприятного запаха из окрестностей этой промзоны», - уточнил Вакра.
Станция мониторинга будет находиться в этом районе продолжительное время, чтобы на результаты измерений не могли повлиять временные изменения в деятельности местных предприятий или, например, направление ветра.