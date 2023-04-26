Транспортный департамент: утилизировал автомобиль – сними его с учета

Транспортный департамент призывает владельцев утилизированных и не подлежащий больше использованию транспортных средств подавать заявления об исключении такого транспортного средства из дорожного регистра.
«Цель дорожного регистра - учет транспортных средств, маломерных судов, судов и причалов общей длиной менее 12 метров, водительских удостоверений и других документов, удостоверяющих право управления, карточек цифровых тахографов, профессиональной подготовки водителей и зарегистрировать залог, - пояснил в пресс-релизе руководитель службы транспортных средств и регистрации департамента Карл Йоосеп Пийрфельдт. - Гасить уничтоженные транспортные средства в дорожном регистре необходимо, чтобы поддерживать актуальность данных регистра».
В дорожном регистре зарегистрировано 290 000 транспортных средств с приостановленной регистрацией, из них 220 000 транспортных средств категорий M1 и N1, всего приостановлено с регистрацией 70 000 транспортных средств других категорий.
Легковой автомобиль, сданный в утиль или уничтоженный до 1 мая 2004 года, или грузовой автомобиль полной массой до 3500 кг - транспортное средство категории М1 и Н1 соответственно - могут быть сняты с дорожного учета бесплатно на основании заявление, если транспортное средство не имеет запрета на выбытие или другой специальной отметки в дорожном журнале.
Относительно других категорий транспортных средств и старых транспортных средств время уничтожения не имеет значения, достаточно подать заявление, но при этом необходимо учитывать, что транспортное средство не должно иметь запрещения на использование. Чтобы исключить из регистра транспортное средство, которое было утилизировано после 1 мая 2004 года, в дополнение к заявлению необходимо представить справку об утилизации, выданную лицензированным в Эстонии предприятием по обращению с отходами.