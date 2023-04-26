Транспортный департамент: утилизировал автомобиль – сними его с учета

«Цель дорожного регистра - учет транспортных средств, маломерных судов, судов и причалов общей длиной менее 12 метров, водительских удостоверений и других документов, удостоверяющих право управления, карточек цифровых тахографов, профессиональной подготовки водителей и зарегистрировать залог, - пояснил в пресс-релизе руководитель службы транспортных средств и регистрации департамента Карл Йоосеп Пийрфельдт. - Гасить уничтоженные транспортные средства в дорожном регистре необходимо, чтобы поддерживать актуальность данных регистра».

В дорожном регистре зарегистрировано 290 000 транспортных средств с приостановленной регистрацией, из них 220 000 транспортных средств категорий M1 и N1, всего приостановлено с регистрацией 70 000 транспортных средств других категорий.

Легковой автомобиль, сданный в утиль или уничтоженный до 1 мая 2004 года, или грузовой автомобиль полной массой до 3500 кг - транспортное средство категории М1 и Н1 соответственно - могут быть сняты с дорожного учета бесплатно на основании заявление, если транспортное средство не имеет запрета на выбытие или другой специальной отметки в дорожном журнале.