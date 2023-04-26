Полиция задержала мужчину и женщину, подозревающихся в убийстве

Во вторник около 12:30 в центр тревоги сообщили, что на кухне жилого дома, расположенного в деревне Хаймре в волости Мярьямаа, находится мужчина без сознания. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть, на теле этого человека были признаки насилия.

По словам старшего смены отдела полиции Центральной Эстонии Хеллики Якк, собранные на месте происшествия улики говорят о том, что в причинении смертельных травм 57-летнему мужчине есть основания подозревать находившихся с ним в одном доме 48-летнюю женщину и 61-летнего мужчину. Втроем они употребляли алкоголь.