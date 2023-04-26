Решение суда ⟩ Сравнил Каю Каллас с Майлис Репс: известный адвокат должен пожертвовать 15 000 евро

В качестве пояснения суд добавил, что сумма компенсации значительно превышает предыдущие прецеденты.

«Суд считает, что виновное поведение защитника заключается в создании медийного скандала путем предоставления недостоверных фактов и неверной ценностной оценки с целью отвлечь негативное внимание общественности от своего подзащитного», - говорится в постановлении.

Пауль Керес должен будет опубликовать заявление в программе Sihik на радио Kuku в течение двух недель со дня вступления приговора в законную силу: «Заявление, сделанное мной, Паулем Кересом, в эфире программы Sihik на радио Kuku от 30 ноября 2021 года, будто Кая Каллас отметила свой день рождение 17 июня за счет государства - является ложным».

Керес также должен проинформировать главные эстонские СМИ, что сделанное заявление не соответствует действительности и требовать публикации заявления, что он берет свои слова обратно.

Суд присудил Паулю Кересу выплатить справедливую компенсацию в размере 15 000 евро в пользу Каи Каллас за моральный вред, причиненный публикацией неверных фактов. В течение 30 дней он должен выплатить эту сумму фонду лечения рака Kingitud elu.

Причиной иска стало заявление Кереса в программе Sihik на радио Kuku, в которой он сравнил своего клиента Майлис Репс с Каей Каллас. «Майлис Репс отметила свой день рождения раздельно со своими друзьями и хорошими знакомыми. Ведь это была представительная встреча с партнерами по политическому сотрудничеству. Такой же день рождения был устроен в этом году нашим премьер-министром. Я думаю, это было 17 июня, когда у нашего премьер-министра день рождения - я могу ошибаться с датой. И именно в этот день приглашения получили все члены правительства и близкие партнеры по сотрудничеству, тоже за счет государства».