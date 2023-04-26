Алексей Навальный: мне грозит пожизненное заключение

«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», - сказал Навальный.

Утверждается, что новое дело «выделили» из дела по экстремизму, которое возбудили против Навального в октябре прошлого года.

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых политик может ознакомиться с материалами по этому делу. Заседание сделали закрытым по ходатайству представителя СК.

Навальный:



Это циничное издевательство, в этом процессе следствие пытается сделать так, чтобы я не мог даже материалы своего дела посмотреть. Сейчас им, видимо, стыдновато, что они будут обсуждать очевидную вещь: у меня 195 томов дела и они не дают мне с этим делом ознакомиться — Команда Навального (@teamnavalny) April 26, 2023

«Попытка закрыть этот процесс - это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал», - заявил в ответ Навальный. Он присутствует на заседании по видеосвязи.

Навальный также сообщил в своем Twitter, что его снова поместили в штрафной изолятор. На этот раз - сразу после отбывания предыдущего наказания.