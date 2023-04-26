Алексей Навальный: мне грозит пожизненное заключение

Алексей Навальный заявил, что в рамках уголовного дела об экстремизме в отношении него выделено отдельное «террористическое дело», по которому его будет судить военный суд.
«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», - сказал Навальный.
Утверждается, что новое дело «выделили» из дела по экстремизму, которое возбудили против Навального в октябре прошлого года.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых политик может ознакомиться с материалами по этому делу. Заседание сделали закрытым по ходатайству представителя СК.
Навальный:— Команда Навального (@teamnavalny) April 26, 2023
Это циничное издевательство, в этом процессе следствие пытается сделать так, чтобы я не мог даже материалы своего дела посмотреть. Сейчас им, видимо, стыдновато, что они будут обсуждать очевидную вещь: у меня 195 томов дела и они не дают мне с этим делом ознакомиться
«Попытка закрыть этот процесс - это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал», - заявил в ответ Навальный. Он присутствует на заседании по видеосвязи.
Навальный также сообщил в своем Twitter, что его снова поместили в штрафной изолятор. На этот раз - сразу после отбывания предыдущего наказания.
«Для меня отменили железное правило тюрем, свято соблюдавшееся и в СССР, и в России: после "пятнашки" в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки "поднять" на зону перед тем, как дать еще одну "пятнашку"», - написал он.
Ранее директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в скором времени начнется новый большой судебный процесс над Навальным.
«26 апреля, в 10 часов в Басманном суде Навального будут ограничивать в ознакомлении с материалами его уголовного дела. Алексей Навальный будет участвовать. Это означает начало судебного рассмотрения нового большого уголовного дела против него», - написал он.
Соратник Навального Леонид Волков считает, что это «политическое дело, которым вся работа ФБК с 2011 года задним числом объявляется экстремизмом, а Навальному будут требовать до 35 лет».
Ранее Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые увеличивают наказание за терроризм. Документ предлагает увеличить срок заключения за «теракт» (часть 1 ст. 205 УК) до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет), за «организацию террористического сообщества и участие в нем» (ст. 205.4 УК) - от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10), сообщает «Новая газета. Европа».