Президент Федерации автоспорта угодил в сексистский скандал

Как оказалось, в декабре 2022 года Шайла-Энн Рао, внезапно оставившая пост временного генерального секретаря федерации, направила письмо в FIA, в котором обвинила своего бывшего босса в сексистском поведении. Однако теперь выяснилось, что претензии Рао никогда не расследовались.

Хотя Рао отказалась комментировать произошедшее, несколько источников подтвердили The Telegraph, что письмо было направлено как бин Сулайему, так и президенту Сената FIA Кармело Санс де Барросу.

Как явствует из ответа FIA, Рао, оказывается, должна была направить свое письмо в комиссию по этике, которая инициировала бы расследование. Результаты расследования, как правило, передаются президенту, но в случае, если глава FIA сам находится под следствием, рапорт получит президент Сената FIA.

«Он был очень высокомерным по отношению к ней. Мне позвонили несколько руководителей команд и сказали: «Вы бы видели, как он обращался с Шайлой-Энн». И это произошло на глазах у других людей. Он обращался с ней очень непрофессионально. Вот каким он был. Шайла-Энн осмелилась сказать ему «нет» на глазах у всех, и это, похоже, стало причиной такого поведения», — рассказал источник британскому изданию.

Это не первый раз, когда Мохаммеда бин Сулайема обвиняют в сексизме или же он вызывает внимание СМИ своими заявлениями.

В начале года The Times опубликовала текст, спрятанный в архиве сайта бин Сулайема, в котором президент FIA сделал сексистское заявление.

«Я люблю пустыню и люблю встречаться с настоящими людьми. Мне не нравятся женщины, считающие себя умнее мужчин, потому что это неправда», — считал Мохаммед бин Сулайем в начале века.