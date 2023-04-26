В Социальной комиссии нет единого мнения о сокращении семейных пособий

Заместитель председателя Социальной комиссии, отечественница Рийна Солман была разочарована только что закончившимся заседанием, поскольку ей кажется, что коалиция хочет слишком быстро провести изменения семейных пособий. «Остается непонятным, почему в пояснительной записке к этому законопроекту так много говорится о чувство справедливости в обществе. Когда мы в прошлый раз вели производство по этому поводу в составе старой коалиции, речь всегда шла о равном отношении ко всем детям. Сейчас говорят, что они хотят добиться справедливости. Но сейчас они на самом деле занимаются сокращением расходов государственного бюджета за счет детей и семей. Если мы примем во внимание изменения в налогообложении, налоговые льготы будут предоставляться высокооплачиваемым работникам за счет низкооплачиваемых. Вот как это выглядит на самом деле. Устранение «налогового горба» – это желание и предвыборное обещание Партии реформ. Что получит от этого «Ээсти 200», пока необъяснимо», – сказала Солман.