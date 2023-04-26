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В Социальной комиссии нет единого мнения о сокращении семейных пособий

Тийна Лаура Киммель
, журналист
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Председатель социальной комиссии Рийгикогу Ынне Пиллак (Партия реформ) подчеркивает, что, сокращая семейные пособия, мы улучшаем чувство справедливости для семей с одним и двумя детьми.
Председатель социальной комиссии Рийгикогу Ынне Пиллак (Партия реформ) подчеркивает, что, сокращая семейные пособия, мы улучшаем чувство справедливости для семей с одним и двумя детьми. Фото: Mihkel Maripuu

Социальная комиссия Рийгикогу вчера обсудила изменения семейных пособий, поскольку новая коалиция планирует сократить новые размеры пособий, вступившие в силу в начале года. Пособия для многодетных семей, вступившие в силу в январе, увеличились с 300 евро до 600 евро в месяц для семей, в которых от трех до шести детей и с 400 евро до 850 евро в месяц для семей, в которых семеро и более детей. Теперь пособия хотят сократить до 450 евро в месяц для семей с тремя-шестью детьми и до 650 евро в месяц для семей, где семь и более детей.

Заместитель председателя Социальной комиссии, отечественница Рийна Солман была разочарована только что закончившимся заседанием, поскольку ей кажется, что коалиция хочет слишком быстро провести изменения семейных пособий. «Остается непонятным, почему в пояснительной записке к этому законопроекту так много говорится о чувство справедливости в обществе. Когда мы в прошлый раз вели производство по этому поводу в составе старой коалиции, речь всегда шла о равном отношении ко всем детям. Сейчас говорят, что они хотят добиться справедливости. Но сейчас они на самом деле занимаются сокращением расходов государственного бюджета за счет детей и семей. Если мы примем во внимание изменения в налогообложении, налоговые льготы будут предоставляться высокооплачиваемым работникам за счет низкооплачиваемых. Вот как это выглядит на самом деле. Устранение «налогового горба» – это желание и предвыборное обещание Партии реформ. Что получит от этого «Ээсти 200», пока необъяснимо», – сказала Солман.

По словам Рийны Солман, от индексации семейных пособий теперь также отказываются ради сбалансированности государственного бюджета и чувства справедливости общества. Оппозиция категорически против.
По словам Рийны Солман, от индексации семейных пособий теперь также отказываются ради сбалансированности государственного бюджета и чувства справедливости общества. Оппозиция категорически против. Фото: Урмас Луйк
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