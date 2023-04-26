Жительница Эстонии заплатила мошенникам более 8000 евро, чтобы вернуть уже утерянные деньги

Мошенники связываются с мужчинами через социальные сети и сразу в начале общения дают понять, что заинтересованы в обмене эротическим контентом. Однако после получения фото и видео в голом виде, к жертвам поступают угрозы, в которых обещают раскрыть контент их друзьям, если на банковский счет не поступят деньги.

Фото: Sander Ilvest