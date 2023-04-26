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Жительница Эстонии заплатила мошенникам более 8000 евро, чтобы вернуть уже утерянные деньги

rus.postimees.ee
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Мошенники связываются с мужчинами через социальные сети и сразу в начале общения дают понять, что заинтересованы в обмене эротическим контентом. Однако после получения фото и видео в голом виде, к жертвам поступают угрозы, в которых обещают раскрыть контент их друзьям, если на банковский счет не поступят деньги.
Мошенники связываются с мужчинами через социальные сети и сразу в начале общения дают понять, что заинтересованы в обмене эротическим контентом. Однако после получения фото и видео в голом виде, к жертвам поступают угрозы, в которых обещают раскрыть контент их друзьям, если на банковский счет не поступят деньги. Фото: Sander Ilvest

В полицию обратилась ставшая жертвой интернет-мошенников 61-летняя жительница Кунда.

На просторах интернета жертве попалась возможность заработать на покупке криптовалюты на сайте Binance. Она ввела свои личные данные. Затем ей позвонили с иностранного номера. Звонивший представился сотрудником Binance и попросил перевести на расчетный счет компании 200 евро.

Затем жертву попросили перевести компании больше денег, от чего она отказалась. Чтобы вернуть деньги, мошенники попросили открыть электронный кошелек на странице blockchain.com, на который женщина должна была перевести 500 евро, что она и сделала. Чтобы вернуть деньги, жительница Кунда суммарно перевела мошенникам 8500 евро.

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