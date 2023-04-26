Карис: будущее с РФ невозможно до тех пор, пока не будут осуждены военные преступники

В своем выступлении Карис подчеркнул жестокость войны, развязанной Россией, заявив, что на карту поставлена не только судьба Украины, но и то, в каком мире мы будем жить в будущем. Латвия и Эстония делают все, чтобы союзники и партнеры всегда были готовы помочь Украине. Также, по мнению президента Эстонии, необходимо сделать все, чтобы убедить сомневающиеся страны в том, что на карту поставлена и их судьба.

Буча и Изюм – символы российского геноцида украинского народа, подчеркнул Карис. По словам президента, недавно выданный Международным уголовным судом ордер на арест является сильным и необходимым шагом для судебного преследования российского руководства, разжигающего террор и геноцид против Украины.

Цель и основная задача - потребовать исполнения этого ордера на арест во всех государствах-членах Международного уголовного суда, потому что мировой порядок, основанный на их исполнении, является основой мира во всем мире, считает Карис.

«Мы не можем себе представить, чтобы военные преступники могли разгуливать безнаказанно, и международное сообщество, которое ценит право на справедливость, ничего бы в этом плане не предприняло. Это было бы моральным и правовым крахом», - сказал президент Эстонии.

По словам президента, необходимо четко определить мирные установки. Во-первых, Россия должна признать территориальную неделимость и суверенитет стран. Во-вторых, следует запретить агрессию как вариант политики в будущем. В-третьих, необходимо отказаться от расширения сфер влияния и «серых» сфер влияния. В-пятых, необходимо сохранить пространство безопасности и ценностей ЕС и НАТО.