Государство закрыло инфопункты для украинских беженцев

По словам руководителя отдела по кризисному регулированию Департамента социального страхования Вадима Иванова, инфопункты по приему беженцев были открыты прошлой весной, когда в страну въезжало в среднем свыше пятисот беженцев ежедневно.

«В пунктах приема беженцу оперативно помогали решить разные задачи: оформляли ходатайство о временной защите, направляли при необходимости в места временного размещения. Сегодня в Эстонию прибывает гораздо меньше беженцев, которые обращаются за статусом временной защиты напрямую в бюро Департамента полиции и погранохраны, также они все реже нуждаются во временном размещении.

Так что необходимость в работе инфопунктов снизилась: например, на прошлой неделе их посетили всего 45 человек, бывают и дни, когда нет ни одного нуждавшегося в информации посетителя. В основном нас просят проконсультировать по вопросам услуг, оказываемых местными самоуправлениями и ходатайствам о временной защите», - сказал Иванов.

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию с префектурами и местными самоуправлениями в Таллинне, Пярну, Тарту и Йыхви. Установили, как в дальнейшем будет вестись прием новых беженцев, определили роль Департамента социального страхования в поддержке каждого беженца в соответствии с его потребностями. В случае, если поток беженцев усилится, мы с партнерами пересмотрим внесенные изменения», - заверил Иванов.

В рабочее время люди могут обращаться за консультацией по телефону 1247, в бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и погранохраны или социального страхования, где нуждающегося в помощи человека при необходимости направят на предоставляемое государством место временного размещения.