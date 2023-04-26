Водитель из Германии попытался выехать из Эстонии в Россию с поддельными правами

Вчера водитель с поддельными водительскими правами не смог пройти пограничный переход в Лухамаа.
25 апреля пограничники проверили автомобиль с немецкими номерами, прибывший на погранпереход Лухамаа.
При проверке водителя и его документов пограничник обнаружил, что водительское удостоверение, предъявленное лицом, было поддельным. Поскольку водитель согласился заменить штраф на плату в государственные доходы, то уголовное дело возбуждено не было.
Он заплатил 500 евро в доход государства, поддельный документ был изъят, а водитель вернулся в Эстонию.