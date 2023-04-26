Для Руслана, инженера, работающего в Минске, война внезапно стала ближе, чем когда-либо, поскольку недавно военный комиссариат прислал ему повестку на военные учения. Тысячи мужчин получили такие же повестки, что усиливает опасения, что Беларусь может быть втянута в агрессивную войну Кремля.

«Нам говорят, что Беларусь не вступит в войну против Украины, но я слышу шум российских военных самолетов над своим домом, которые летят на авиабазу Мачулищи под Минском», - сказал 27-летний инженер в телефонном интервью Associated Press.