Без Тянака интерес к раллийным гонкам может снизиться

У Тянака, который на прошедшем на минувших выходных хорватском ралли занял на своем Ford Puma Rally1 второе место, прежде всего спросили, как у него дела дома – в прошлом году гонщик отметил, что именно из-за домашних проблем он может завершить карьеру.

«К счастью, все разрешилось. Дома все хорошо, все здоровы», - ответил Тянак.

Хотя последние два года Отть Тянак ездил в составе Hyundai, с этого года он перешел обратно в M-Sport, команду, в которой началась его звездная карьера. По словам ведущих, гонщик выглядит там счастливым.

«Будем честными, можно работать. Возможно, трудное место – отставание от других команд в развитии. Может быть, сейчас это выглядит не так радужно, как могло бы, но я считаю, что если мы сейчас видим, что способны конкурировать, то когда справимся с проблемами, сумеем занять свою нишу», - прокомментировал Тянак.

«Но я свою жизнь проще не сделал. Вновь сменить команду через год, снова начать все с нуля, но, кажется, я все время преодолеваю трудности. Ни одна вещь не давалась просто, но, скажем так, все хорошие вещи даются непросто», - добавил он.

Ведущие отметили, что на Тянака оказывает давление и тот факт, что на нем практически держится эстонский раллийный спорт. После того, как Тянак завершит карьеру, интерес к этому виду спорта может снизиться.