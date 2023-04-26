Кийк: повышение НСО для гостиниц больно ударит по всему турсектору

По словам Кийка, принимать столь серьезные решения поспешно и без проведения консультаций с представителями туристического сектора, мягко говоря, безответственно по отношению как к гостиницам, так и к бизнесу в целом.

«Хотя, к сожалению, такой шаг реформистов не стал сюрпризом. Еще в 2015 году правительство, возглавляемое Партией реформ, приняло решение повысить с 2017 года НСО для гостиниц с 9% до 14%. Однако вступившее в конце 2016 года в должность правительство Юри Ратаса отменило это решение. Теперь реформисты вернулись к своей идее, только налог хотят повысить уже не до 14%, а до 20%», - сказал Кийк.

Кийк отметил, что государства всегда конкурировали между собой за туристов, и повышение НСО для гостиниц более, чем на 140% обернется также и репутационными потерями для Эстонии как туристической страны.