Кийк: повышение НСО для гостиниц больно ударит по всему турсектору

Парламентская фракция центристов не поддерживает планируемое правительством реформистов повышение НСО для гостиниц, поскольку это окажет крайне негативное влияние на пострадавший от нескольких кризисов туристический сектор, сказал председатель фракции Танель Кийк, комментируя состоявшуюся в среду встречу с представителями Союза отелей и ресторанов Эстонии, а также других профессиональных объединений туристического сектора.
По словам Кийка, принимать столь серьезные решения поспешно и без проведения консультаций с представителями туристического сектора, мягко говоря, безответственно по отношению как к гостиницам, так и к бизнесу в целом.
«Хотя, к сожалению, такой шаг реформистов не стал сюрпризом. Еще в 2015 году правительство, возглавляемое Партией реформ, приняло решение повысить с 2017 года НСО для гостиниц с 9% до 14%. Однако вступившее в конце 2016 года в должность правительство Юри Ратаса отменило это решение. Теперь реформисты вернулись к своей идее, только налог хотят повысить уже не до 14%, а до 20%», - сказал Кийк.
Кийк отметил, что государства всегда конкурировали между собой за туристов, и повышение НСО для гостиниц более, чем на 140% обернется также и репутационными потерями для Эстонии как туристической страны.
«Наверное, неслучайно в Литве ставка налога с оборота для гостиниц составляет 9%, в Финляндии - 10%, а в Латвии - 12%. Южные соседи уже вынесли урок из предыдущего опыта. В 2009 году Латвия повысила НСО для гостиниц до 21%. Последствия были плачевными: более десяти тысяч человек потеряли работу, ряд крупных предприятий перевели свою деятельность в соседние страны, выросла доля теневой экономики. В Латвии быстро осознали ошибку и сумели ее исправить. Эстония могла бы поучиться на опыте других стран, а не ставить безответственные эксперименты на своих людях и предприятиях», - сказал Кийк.