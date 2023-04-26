Галерея ⟩ Смотрите, как в Т1 Cinamon прошла грандиозная премьера фильма «Легенды гоночных трасс»

В 18:00 в зоне кинотеатра началась встреча с легендарными гонщиками и штурманами 80-х, с которыми поговорил Калев Круус. У всех, кто купил билет на премьеру, была возможность сфотографироваться с легендами у фотостены и взять у них автографы. Среди прочих присутствовали главные герои фильма Харди Метс, Валло Соотс и Ильмар Риссар.

В 19:00 показ фильма начался одновременно во всех залах Cinamon, что было впервые в истории эстонского кино. Всего фильм посмотрели порядка 900 гостей, все билеты на премьеру были раскуплены.

«Нам выпала честь первыми в Эстонии показать долгожданный фильм «Легенды гоночных трасс» и принять у себя звезд культового эстонского спорта и их верные машины. T1 — большой друг автоспорта, и мы обязательно продолжим нашу традицию успешных автомобильных мероприятий», — сказал директор T1 Тармо Хыбе.

Восстановленные в первоначальном виде бывшие раллийные автомобили главных героев фильма Лада VFTS в зале кинотеатра и отреставрированный служебный автобус Avia на первом этаже Т1 можно увидеть до вторника, 2 мая.

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