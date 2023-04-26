Управляющие отелями считают план правительства жестоким

Новое правительство планирует поднять налог с оборота на для отельного бизнеса, наряду с другими налогов. Отельеры летней столицы считают, что после нескольких кризисов это все равно, что бить лежачего, а по более мелким ударит особенно болезненно.
В коалиционном соглашении Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов говорится об отмене разницы в налоге с оборота для поставщиков услуг по размещению. В настоящее время они облагаются девятипроцентной ставкой налога с оборота. К 2025 году правительство хочет увеличить его до 22 процентов. В этом случае Эстония поднялась бы на второе место в Европейском союзе по величине налога с оборота на услуги размещения после Дании (25 процентов). В соседних с нами странах ставка налога с оборота на жилье составляет от семи до 12 процентов.
Менеджер по продажам гостиницы c полувековой историей «Пярну» Валерия Мясоедова отметила, что цены на проживание уже были вынуждены поднять и, вероятно, придется повышать еще больше в связи с увеличением расходов. «Если в предыдущие годы можно было перейти в следующий год с более или менее тем же прейскурантом, то теперь мы меняем его несколько раз в год», – сказала Мясоедова.
Влияние дороговизны средств размещения на Пярну как на туристическое направление может быть только отрицательным. «Наши зарубежные партнеры отказываются от сотрудничества, не посещают Эстонию, а деньги от туризма уходят к ближайшим соседям», – высказала свое мнение менеджер по продажам.
Если в предыдущие годы можно было перейти в следующий год с более-менее тем же прейскурантом, то теперь мы меняем его несколько раз в год.
Валерия Мясоедова
Свен Феофанов, менеджер хостела-гостевого дома Hommiku, работающего в центре города, заявил, что в случае такого повышения налога нет другого способа где-то найти денег, кроме как поднимать цену за номер. «Жуткое увеличение (налога с оборота – прим. А. А.). Это не два процентных пункта, это более чем вдвое, – отметил он. – Я не знаю, как это воспримет клиент».
По словам Феофанова, цены в общежитиях и так на пределе, рентабельность ниже, чем в более дорогих спа-отелях. Чтобы сводить концы с концами, помимо краткосрочного проживания, Феофанов также сдает комнаты на зимний период очень чувствительным к цене студентам. Эти цены также значительно вырастут.
Галина Аболь, управляющая небольшим хостелом Anette у Таллиннского шоссе, также заявила, что уже сейчас сложно, а будет еще сложнее. Постоянный рост цен отпугивает покупателей, но на фоне текущих скачков цен и повышения налогов иначе выживания бизнеса не обеспечить. «Но нас ведь не спрашивают. Если захотят, поднимут», – заметила она.
У отельеров в голове не укладывается то, что на такое повышение решились налогов сейчас, когда едва удалось оправится от удара, нанесенного глобальной пандемией коронавируса, цены на отопление и электроэнергию по-прежнему растут, а война в Украине влияет на туризм. «Возможно, это лето будет хорошим, но какими окажутся следующие, никто не знает», – признался Феофанов.
Но нас ведь не спрашивают. Если захотят, поднимут.
Галина Аболь
Том Алоха, один из членов правления MTÜ Destination Pärnu, объединения предпринимателей и промоутеров туризма, созданной для продвижения Пярну как туристического направления, сказал, что они также обеспокоены планом двойного повышения налога с оборота. Небольшие отели, которые должны найти очень хорошую нишу, чтобы выжить, вероятно, пострадают сильнее других.
«Отдых в Эстонии – это уже полноценный люксовый продукт», – сказал Алоха, добавив, что мы уже давно не в состоянии конкурировать с теми странами, которые сознательно продвигают туризм. Туризм является важной статьей экспорта. На деньги иностранных туристов мы поднимаем нашу экономику. Поэтому важно оставаться привлекательными и конкурентоспособным.
В то же время Алоха признал, что разные поставщики услуг в индустрии могут иметь свои особенности и отличия. «Если единственным способом дифференциации является цена, это очень слабый маркетинг», – сказал он. Destination Pärnu упорно трудится, чтобы подчеркнуть, почему Пярну уникален и почему сюда стоит приезжать.
Так что же может привлекать туристов в Пярну, несмотря на высокие цены? Алоха обратил внимание на кампанию «Лето – это чувство, а не сезон!», запущенную Destination Pärnu.
«На протяжении десятилетий нас позиционировали как летнюю столицу, и мы хотели бы сломать это, – пояснил он. – В Пярну есть уникальные услуги: кольцевая гоночная трасса, поля для гольфа, национальный парк Соомаа, рыбалка, наблюдение за птицами и серфинг, все это привлекает людей в Пярну даже в плохую для пляжного отдыха погоду».