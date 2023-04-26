Управляющие отелями считают план правительства жестоким

В коалиционном соглашении Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов говорится об отмене разницы в налоге с оборота для поставщиков услуг по размещению. В настоящее время они облагаются девятипроцентной ставкой налога с оборота. К 2025 году правительство хочет увеличить его до 22 процентов. В этом случае Эстония поднялась бы на второе место в Европейском союзе по величине налога с оборота на услуги размещения после Дании (25 процентов). В соседних с нами странах ставка налога с оборота на жилье составляет от семи до 12 процентов.

Менеджер по продажам гостиницы c полувековой историей «Пярну» Валерия Мясоедова отметила, что цены на проживание уже были вынуждены поднять и, вероятно, придется повышать еще больше в связи с увеличением расходов. «Если в предыдущие годы можно было перейти в следующий год с более или менее тем же прейскурантом, то теперь мы меняем его несколько раз в год», – сказала Мясоедова.

Влияние дороговизны средств размещения на Пярну как на туристическое направление может быть только отрицательным. «Наши зарубежные партнеры отказываются от сотрудничества, не посещают Эстонию, а деньги от туризма уходят к ближайшим соседям», – высказала свое мнение менеджер по продажам.

Если в предыдущие годы можно было перейти в следующий год с более-менее тем же прейскурантом, то теперь мы меняем его несколько раз в год. Валерия Мясоедова