Получивший пожизненный срок убийца может выйти на свободу? Госсуд отправил дело на пересмотр

Госсуд рассмотрел дело на основании апелляции присяжного адвоката Ильи Зуева и постановил, что Таллиннский окружной суд должен рассмотреть его повторно в новом составе суда.

«Зло не является медицинской или юридической категорией, приписывание которой к человеку может быть объективно проверено. Фактически суд отказал Эдуарду Мяги в условно-досрочном освобождении только из-за обстоятельств совершенных преступлений, не было связи с текущим положением осужденного и с его прогнозируемым поведением. Отказ в освобождении досрочно не может быть оправдан только тяжестью преступлений, совершенных десятилетия назад», - заявил Госсуд.

Госсуд заявил, что нельзя игнорировать тот факт, что Эдуард Мяги последние два с половиной года отбывает наказание в тюрьме открытого типа. «В предыдущем судебном производстве о досрочном освобождении Госсуд посчитал направление в тюрьму открытого типа разумным промежуточным шагом перед окончательным решением о досрочном освобождении, поскольку это дало бы возможность наблюдать за поведением осужденного в менее контролируемой среде», - пояснил Госсуд.