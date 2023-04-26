Получивший пожизненный срок убийца может выйти на свободу? Госсуд отправил дело на пересмотр

В среду Госсуд отозвал отказ в освобождении 50-летнего Эдуарда Мяги, приговоренного к пожизненному заключению за убийство трех человек, и направил дело в окружной суд на повторное рассмотрение.
Госсуд рассмотрел дело на основании апелляции присяжного адвоката Ильи Зуева и постановил, что Таллиннский окружной суд должен рассмотреть его повторно в новом составе суда.
«Зло не является медицинской или юридической категорией, приписывание которой к человеку может быть объективно проверено. Фактически суд отказал Эдуарду Мяги в условно-досрочном освобождении только из-за обстоятельств совершенных преступлений, не было связи с текущим положением осужденного и с его прогнозируемым поведением. Отказ в освобождении досрочно не может быть оправдан только тяжестью преступлений, совершенных десятилетия назад», - заявил Госсуд.
Госсуд заявил, что нельзя игнорировать тот факт, что Эдуард Мяги последние два с половиной года отбывает наказание в тюрьме открытого типа. «В предыдущем судебном производстве о досрочном освобождении Госсуд посчитал направление в тюрьму открытого типа разумным промежуточным шагом перед окончательным решением о досрочном освобождении, поскольку это дало бы возможность наблюдать за поведением осужденного в менее контролируемой среде», - пояснил Госсуд.
«На данный момент суды установили, что Эдуард Мяги без проблем справлялся в тюрьме открытого типа. Окружной суд должен был указать обстоятельства, которые убеждают в том, что за время длительного заключения и несмотря на успешный опыт в тюрьме открытого типа взгляды и отношение Эдуарда Мяги не изменились, и указать на специфические обстоятельства преступления, которые продолжают повышать риск рецидивизм. Якобы внутренняя злость к таким обстоятельствам не относится», - добавили в Госсуде.
Нарвский городской суд в 1995 году приговорил Мяги за убийство трех человек, изнасилование и другие преступления к смертной казни, которую позже заменили пожизненным заключением.
Согласно обвинению, весной 1994 года Мяги и двое его товарищей затащили в машину нарвского железнодорожного полицейского. Преступники отобрали у стража порядка пистолет, избили и задушили его. Тело они сбросили в канал Балтийской электростанции.
Осенью 1994 года Мяги изнасиловал и задушил женщину в лесу в волости Вайвара в Ида-Вирумаа. Той же осенью Мяги и его товарищи до смерти забили инвалида. Преступники бросили тело жертвы в карьер.
По закону суд может освободить пожизненно осужденного досрочно, если он отбыл минимум 25 лет своего наказания.