Целый город обесточило почти на два часа

Из-за поврежденного в ходе земляных работ кабеля в среду в Курессааре обесточило почти 2000 клиентов Elektrilevi, ремонтные работы заняли около двух часов.
Город обесточило около часа дня. Директор по коммуникации и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд сказала BNS, что авария произошла после того, как третья сторона перерезала кабель во время земляных работ, при которых был поврежден и другой кабель.
«Всего отключение затронуло чуть менее 2000 клиентов, ликвидация аварии заняла около двух часов», - сказала Рейланд.
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