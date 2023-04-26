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Целый город обесточило почти на два часа

BNS
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Из-за поврежденного в ходе земляных работ кабеля в среду в Курессааре обесточило почти 2000 клиентов Elektrilevi, ремонтные работы заняли около двух часов.

Город обесточило около часа дня. Директор по коммуникации и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд сказала BNS, что авария произошла после того, как третья сторона перерезала кабель во время земляных работ, при которых был поврежден и другой кабель.

«Всего отключение затронуло чуть менее 2000 клиентов, ликвидация аварии заняла около двух часов», - сказала Рейланд.

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