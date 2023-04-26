Эстония закупит в Финляндии новые снайперские винтовки

Государственный центр оборонных инвестиции (RKIK) подписал контракт с финской компанией Sako на приобретение новых снайперских винтовок калибром 8,6 мм для Сил обороны и Кайтселийта. Цена закупки составляет 40 миллионов евро.
Снайперская винтовка Sako TRG M10 является дальнейшим развитием более ранних моделей. Сейчас в силах обороны используются 8,6-мм снайперские винтовки TRG 42 того же производителя.
«Эта винтовка хорошо известна и распространена в мире, в том числе используется в соседних странах. Например, недавно Швеция сообщила о покупке аналогичных винтовок в дополнение к другому оружию Sako», - сказал глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.
Винтовку TRG M10 можно оснастить глушителем, оптическим и тепловизионным прицелами, что позволяет эффективно использовать ее несмотря на погодные условия и освещение. Дальность стрельбы составляет 1500 метров. Кроме того, винтовка имеет модульную конструкцию, что дает пользователю гибкость при сборке комплекта оружия.
Первый заказ будет примерно на 70 винтовок. Новое вооружение получат 1-я и 2-я пехотные бригады Сил обороны, а также Кайтселийт.
Ожидаемый срок поставки нового снайперского оружия - 2024 год.