Эстония закупит в Финляндии новые снайперские винтовки

Снайперская винтовка Sako TRG M10 является дальнейшим развитием более ранних моделей. Сейчас в силах обороны используются 8,6-мм снайперские винтовки TRG 42 того же производителя.

«Эта винтовка хорошо известна и распространена в мире, в том числе используется в соседних странах. Например, недавно Швеция сообщила о покупке аналогичных винтовок в дополнение к другому оружию Sako», - сказал глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

Винтовку TRG M10 можно оснастить глушителем, оптическим и тепловизионным прицелами, что позволяет эффективно использовать ее несмотря на погодные условия и освещение. Дальность стрельбы составляет 1500 метров. Кроме того, винтовка имеет модульную конструкцию, что дает пользователю гибкость при сборке комплекта оружия.

Первый заказ будет примерно на 70 винтовок. Новое вооружение получат 1-я и 2-я пехотные бригады Сил обороны, а также Кайтселийт.