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Эстонцы обыграли действующих олимпийских чемпионов и вышли в плей-офф

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Харри Лилль и Марие Калдвеэ.
Харри Лилль и Марие Калдвеэ. Фото: Eero Vabamägi

В Южной Корее продолжается чемпионат мира по керлингу. Наши керлингисты Харри Лилль и Марие Калдвеэ сегодня провели две игры – с Австралией и Италией.

Первыми против нашей пары вышли австралийцы, соперников победили за шесть туров, итоговый счет составил 9:3.

Встреча с итальянскими спортсменами, действующими олимпийскими чемпионами, получилась напряженнее, но эстонцы сумели все-таки обыграть противника со счетом 7:6.

Эстония по результатам восьми игр одержала семь побед и одно поражение, в своей подгруппе она делит первое место с Канадой. По результатам соревнований наша команда обеспечила себе место в плей-офф.

Завтра у наших спортсменов еще один матч в своей подгруппе, предстоит игра с Нидерландами.

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