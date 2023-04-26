Эстонцы обыграли действующих олимпийских чемпионов и вышли в плей-офф

Первыми против нашей пары вышли австралийцы, соперников победили за шесть туров, итоговый счет составил 9:3.

Встреча с итальянскими спортсменами, действующими олимпийскими чемпионами, получилась напряженнее, но эстонцы сумели все-таки обыграть противника со счетом 7:6.

Эстония по результатам восьми игр одержала семь побед и одно поражение, в своей подгруппе она делит первое место с Канадой. По результатам соревнований наша команда обеспечила себе место в плей-офф.