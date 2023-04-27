«Это очень дорого для пенсионерки»: может ли врач отказаться назначить компенсацию?

На примере одного случая мы выяснили, в чем причина отказа Кассы здоровья выплачивать компенсацию на медицинские вспомогательные средства. К нам обратился Сергей, сын женщины 72 лет, у которой проблемы с ногами, а именно - с косточкой большого пальца на ноге, с жалобой на то, что семейный врач отказался выписать льготный рецепт на изготовление специальных ортопедических стелек.

Причина негодования Сергея проста: раньше льгота была, а теперь в ней отказали. По его словам, в ходе общения с врачом он получил ответ, что из-за изменения порядка предоставления льгот и компенсаций на изготовление ортопедической обуви и стелек его мать уже не может получить необходимую льготу.

«Если раньше мы получали электронный рецепт и в нем самом содержалась компенсация, то в этот раз мне сказали, что из-за новых правил никаких компенсаций не будет. А мамины ортопедические стельки стоят 80 евро, что очень дорого для пенсионерки, - возмутился Сергей. - Получается, на оборону наша Эстония средства имеет, а своим же больным малоимущим людям и пенсионерам нет?»

Действительно, с 1 января 2023 года в силу вступил обновленный список медицинских вспомогательных средств, которые распределяются на льготной основе. Причем к прошлому перечню добавились 163 наименования новых вспомогательных средств, финансируемых Кассой здоровья, которыми люди могут пользоваться дома самостоятельно или с помощью своих близких.