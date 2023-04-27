«Это очень дорого для пенсионерки»: может ли врач отказаться назначить компенсацию?

В редакцию все чаще поступают сообщения от жителей Эстонии с просьбой объяснить отказы компенсации на приобретение тех или иных медицинских вспомогательных средств. Rus.Postimees выяснил кто сегодня имеет право на компенсацию от Кассы здоровья на покупку медицинских вспомогательных средств и от кого зависит такое решение.
На примере одного случая мы выяснили, в чем причина отказа Кассы здоровья выплачивать компенсацию на медицинские вспомогательные средства. К нам обратился Сергей, сын женщины 72 лет, у которой проблемы с ногами, а именно - с косточкой большого пальца на ноге, с жалобой на то, что семейный врач отказался выписать льготный рецепт на изготовление специальных ортопедических стелек.
Причина негодования Сергея проста: раньше льгота была, а теперь в ней отказали. По его словам, в ходе общения с врачом он получил ответ, что из-за изменения порядка предоставления льгот и компенсаций на изготовление ортопедической обуви и стелек его мать уже не может получить необходимую льготу.
«Если раньше мы получали электронный рецепт и в нем самом содержалась компенсация, то в этот раз мне сказали, что из-за новых правил никаких компенсаций не будет. А мамины ортопедические стельки стоят 80 евро, что очень дорого для пенсионерки, - возмутился Сергей. - Получается, на оборону наша Эстония средства имеет, а своим же больным малоимущим людям и пенсионерам нет?»
Действительно, с 1 января 2023 года в силу вступил обновленный список медицинских вспомогательных средств, которые распределяются на льготной основе. Причем к прошлому перечню добавились 163 наименования новых вспомогательных средств, финансируемых Кассой здоровья, которыми люди могут пользоваться дома самостоятельно или с помощью своих близких.
В ответ на наш запрос в Кассу здоровья мы получили разъяснение по этому поводу.
По словам специалиста отдела по связям с общественностью и укреплению здоровья Кассы здоровья Маргариты Купченко, никаких ограничений на ортопедические стельки для поддержки опоры стопы со скидкой у Кассы здоровья нет. Как это было, так и сейчас лечение назначает врач, в том числе и семейный.
Как объяснили специалисты-ортопеды, целью условий применения компенсаций для такого рода стелек является обеспечение того, чтобы такие стельки со скидкой от Кассы здоровья получали пациенты с серьезными проблемами, столкнувшимся с этой проблемой впервые или состояние которых ухудшилось. Именно им выплачивается компенсация затрат на заказ индивидуального изготовления опор для стоп, позволяющие учитывать специфические особенности стопы конкретного человека.
«Важно помнить, что право назначать опоры для стоп - это возможность, а не обязательство. Врач должен уметь оценить и документально подтвердить соответствие состояния больного условиям финансирования, - пояснила Маргарита Купченко. - Если врач не убежден в необходимости или соответствии условиям финансирования, он не обязан выписывать рецепт».
По словам главного специалиста отдела лекарственных средств и медицинских вспомогательных средств Кассы здоровья Кярта Велисте, появлением новых медицинских вспомогательных средств Касса здоровья расширяет ассортимент компенсируемых средств для пациентов с хроническими заболеваниями: диабет, дисфункция мочевыводящих путей, апноэ во сне, лимфедема и венозная недостаточность.
«Появятся также новые возможности лечения пациентов, которым необходимы ортезы и ортопедические стельки», - сказала Кярт Велисте в отношении людей с ортопедическими проблемами.
На сегодня общие финансирование в Кассе здоровья составляет около 1,8 миллиона евро. А в бюджете на 2023 год Касса здоровья возместит расходы на медицинское оборудование общей суммой около 19 миллионов евро.
Условия предоставления скидок от Кассы здоровья в случае ортопедических проблем со здоровьем
Выписка цифрового рецепта допускается при следующих условиях (установленных в регламенте):
Касса здоровья берет на себя обязательство по уплате застрахованного лица платы за необходимое единоличное содержание в следующем размере:
1) одну пару подошвенных опор однократно в течение полугода после операции или травмы позвоночника или нижней конечности в указанной области с сопутствующим болевым синдромом;
2) две пары подошвенных опор в течение двух календарных лет для больного с тяжелыми структурными повреждениями области таза (согласно RFK s740) или нижней конечности (s750) или возникшими функциональными нарушениями суставов, костей или мышц (b710-749) и сопутствующая боль во время ежедневных движений или язвы и массовые опоры для подошвы не показаны пациенту или оказались неэффективными.