Готовимся ⟩ Первые законопроекты об изменении налогов подписаны: смотрите, что нас ждет

Министр финансов Март Вырклаэв сегодня подписал первые законопроекты налоговых изменений, которые увеличат не облагаемый налогом доход, но также приведут к увеличению налогов.
«Мы уже освободили среднюю пенсию от подоходного налога, теперь освобождение от подоходного налога коснется и остальных жителей Эстонии - с 2025 года на всех будет распространяться единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц, и это больше не будет зависеть от суммы дохода или каких-либо дополнительных доходов», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв. В результате изменений в 2025 году у жителей Эстонии будет почти на 130 миллионов евро больше денег.
Но также с 2025 года вырастет для всех эстонских компаний и местных жителей ставка подоходного налога - она станет 22 процента. Также в результате изменений исчезнет льготная ставка в размере 14 процентов, которая сейчас применяется к регулярно распределяемой прибыли.
Единый не облагаемый налогом доход для всех людей будет затратным для государственного бюджета, что также приведет к потере части прежних налоговых льгот. Так, с 2024 года проценты по жилищному кредиту в размере 300 евро больше нельзя будет при декларировании доходов исключить из налогооблагаемого дохода и исчезнет дополнительный не облагаемый налогом доход на супруга и детей. Расходы на обучение и пожертвования могут вычитаться в размере 1200 евро.
Новая ставка налога с оборота с 2024 года составит 22 процента. Увеличение налога с оборота может привести к повышению цен на товары и услуги. По нынешним оценка, рост цен составит один-два процента.
До такого же уровня с 2025 года также планируется поднять налог с оборота на услуги по размещению. На лекарства по-прежнему будет распространяться льготная 9-процентная ставка.
Акцизы на алкоголь и табак будут увеличиваться на пять процентов в год в течение следующих трех лет. Учитывая тенденцию роста потребления алкоголя и роста заработной платы, акциз на алкоголь будет повышаться умеренными темпами, что, как ожидается, снизит рост доступности алкоголя, не увеличивая приграничную торговлю и незначительно увеличивая акцизные поступления. Насколько известно Министерству финансов Эстонии, Латвия также планирует повышение акцизного налога. «Повышение акцизного налога на пять процентов должно увеличить цену бутылки пива в магазине в среднем на пять центов, а цену бутылки крепкого алкоголя - на 60 центов», - заявили в министерстве.
Что касается налога на азартные игры, ставка налога на дистанционные азартные игры в 2024 и 2025 годах увеличится до шести процентов, в 2026 году - до 7 процентов. Ставка налога на игровые столы увеличится на 10 процентов, а ставка налога на лотерею увеличится с 18 до 22 процентов.