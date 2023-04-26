Готовимся ⟩ Первые законопроекты об изменении налогов подписаны: смотрите, что нас ждет

«Мы уже освободили среднюю пенсию от подоходного налога, теперь освобождение от подоходного налога коснется и остальных жителей Эстонии - с 2025 года на всех будет распространяться единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц, и это больше не будет зависеть от суммы дохода или каких-либо дополнительных доходов», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв. В результате изменений в 2025 году у жителей Эстонии будет почти на 130 миллионов евро больше денег.

Но также с 2025 года вырастет для всех эстонских компаний и местных жителей ставка подоходного налога - она станет 22 процента. Также в результате изменений исчезнет льготная ставка в размере 14 процентов, которая сейчас применяется к регулярно распределяемой прибыли.

Единый не облагаемый налогом доход для всех людей будет затратным для государственного бюджета, что также приведет к потере части прежних налоговых льгот. Так, с 2024 года проценты по жилищному кредиту в размере 300 евро больше нельзя будет при декларировании доходов исключить из налогооблагаемого дохода и исчезнет дополнительный не облагаемый налогом доход на супруга и детей. Расходы на обучение и пожертвования могут вычитаться в размере 1200 евро.

Новая ставка налога с оборота с 2024 года составит 22 процента. Увеличение налога с оборота может привести к повышению цен на товары и услуги. По нынешним оценка, рост цен составит один-два процента.