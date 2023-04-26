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В волости Саку при пожаре пострадали двое детей

BNS
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Vadim Axel/Shutterstock

В деревне Метсанурме волости Саку в Харьюмаа в среду утром полностью сгорел двухэтажный жилой дом, скорая помощь доставила в больницу двух детей.

Сообщение об этом пожаре поступило в 8:21, сообщил Спасательный департамент в соцсетях. Обитатели дома выбрались из строения, двое детей доставлены скорой помощью в больницу.

Всего в доме находились пятеро детей и родитель, спасатели также вывели наружу 18 собак.

Спасательные работы завершились в 12:57. Двухэтажный дом полностью сгорел.

Волостная управа нашла семье новое жилье. Причина пожара выясняется.

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