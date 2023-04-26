​На популярных русскоязычных радиостанциях пройдут сокращения

«Мы реструктурируем наши радиостанции и пересматриваем расходы, в связи с этим меняется и штат», - сказал исполнительный директор Duo Media Networks Ристо Розиманнус.

По его словам, русскоязычные радиостанции концерна покинут четыре человека, из которых фактически сократят только двоих.

«Один из четырех перейдет работать на телевидение, другой по собственному желанию решил продолжить карьеру в другой медиаорганизации, а еще двух человек сократят», - признал руководитель.