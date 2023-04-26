В ЕС грядет крупнейшая фармацевтическая реформа

«За последние десять лет количество сообщений о нехватке лекарств, в том числе антибиотиков, увеличилось до десятков тысяч», - сказала журналистам Стелла Кириакидес, комиссар Европейской комиссии по вопросам здравоохранения.

Крупнейшая реформа такого рода за последние два десятилетия отчасти является результатом скоординированных действий Брюсселя во время пандемии коронавируса, которая показала преимущества совместных действий и большей прозрачности.

По словам Кириакидес, согласно предложениям Еврокомиссии (ЕК), в будущем компании должны будут раньше информировать о потенциальной нехватке некоторых лекарств и иметь планы по предотвращению дефицита.

Брюссель планирует к концу года составить список важнейших лекарств, которые производители должны запасти.

Фармацевтическая промышленность активно лоббировала свои интересы в преддверии публикации предложений, которая несколько раз откладывалась.

В феврале произошла утечка деталей проекта, что вызвало критику со стороны компаний в связи с тем, что эксклюзивные права на новые лекарства будут сокращены с 10 до 8 лет.

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) предупредила, что это может затормозить инновации.

Хотя Европейская комиссия стремится снизить цены на лекарства и вывести на рынок больше непатентованных препаратов, на самом деле она не имеет права устанавливать цены в ЕС.

Эта привилегия принадлежит правительствам государств-членов, которые ведут переговоры с фармацевтическими компаниями.

Вице-президент комиссии Маргаритис Схинас сказал, что в настоящее время крупные страны ЕС могут получать определенные лекарства быстрее, чем небольшие.

«Мы хотим, чтобы наши граждане по всему ЕС имели одинаковый уровень доступа к лекарствам», - сказал он.

Однако высокопоставленный чиновник ЕК сказал, что эти предложения не решат полностью проблему нехватки лекарств из-за ряда факторов, включая ингредиенты, поступающие из Китая и Индии.

Для решения этой проблемы Брюссель разработал отдельный план по обеспечению себя собственным сырьем и переносу большего количества промышленного производства в Европу.

Серьезной проблемой является постоянно растущая устойчивость к антибиотикам, из-за которой в ЕС ежегодно умирает 35 000 человек.