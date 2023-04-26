Фото ⟩ «Человек, возможно, попал в беду»: звонок в полицию спас жизнь пожилому мужчине

Сегодня ночью в полицию поступила информация о возможно попавшем в беду человеке, полиция развернула его поиски. 83-летнего пожилого мужчину, находившегося в беспомощном состоянии, через несколько часов обнаружил вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны.
Сегодня, 26 апреля, в 03.15 человек позвонил в Центр тревоги и сообщил, что камера наблюдения в его доме в деревне Ярва-Мадизе в Ярвамаа только что зафиксировала пожилого мужчину в одних шортах, которому, по-видимому, нужна помощь. По словам звонившего, нуждающийся в помощи направился в сторону Албу.
Дежурный руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Раймонд Иннос рассказал, что жителям дома самим удалось установить, что в поле зрения камеры попал 83-летний мужчина, покинувший свой дом в деревня Пуллевере, которая находится примерно в трех километрах от деревни Ярва-Мадизе.
Полицейские патрули сразу же начали поиски этого человека в районе между деревней Ярва-Мадизе и Албу. «Мы проверили заброшенные здания, рощу и осмотрели окрестные дороги. Мы также задействовали полицейскую собаку и дрон с тепловизором Спасательного департамента, а также вертолет из летного отряда Департамента полиции и погранохраны, чтобы быстро найти мужчину», - сказал Иннос.
Вертолет также начал проверять поля и леса между Ярва-Мадизе и Албу. «В 9.30 утра экипаж вертолета обнаружил пропавшего в поле недалеко от деревни Албу. Вертолет дал нам координаты места, и мы смогли с патрулем добраться до него. Он был в беспомощном состоянии и у него было переохлаждение, но, к счастью, он был контактный. Мы передали его медикам», - сказал Иннос.
По словам Инноса, вертолет нашел мужчину в деревне Албу, что в пяти километрах по прямой от его дома в деревне Пуллевере. «Человек мог ходить и бродить в течение довольно долгого времени, но, к счастью, последние несколько дней погода была такой теплой, и человек, вероятно, из-за этого продержался дольше. Мы особенно благодарны жителям деревни Ярва-Мадизе, которые сразу сообщили о человеке, нуждающемся в помощи, поскольку таким образом мы могли быстро начать поиски», - добавил Иннос.