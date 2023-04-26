Кая Каллас: сокращение семейных пособий не повлияет на рождаемость

Она пояснила, что цель реформы детских пособий - не урезать бюджетные средства, а направить их нуждающимся. Пособие на первого и второго ребенка было повышено с 60 до 80 евро. Во-вторых, будут увеличены пособия тем, кто нуждается в помощи. Для этого объем средств, выплачиваемых на пособия и алименты, будет повышен до шести миллионов. Также увеличатся пособия детям с редкими заболеваниями, расширятся услуги для детей с ограниченными возможностями и будет проведена реформа выплаты пенсии по потере кормильца.

Каллас вновь подчеркнула, что с 1 января 2024 года новые ставки пособий семьям, в которых воспитывается от трех до шести детей, составят 450, семьям с семью и более детьми – 650 евро в месяц. К этим суммам добавится детское пособие, которое в прошлом году было повышено до 80 евро на первого и второго ребенка и до 100 евро в месяц на третьего и последующих детей. Иными словами, в результате изменений, с учетом детских пособий и пособия многодетным семьям, семья с тремя детьми будет получать 710 евро в месяц.

Говоря о налогах, Каллас отметила, что всегда выступала за простую и понятную систему налогообложения с минимальными исключениями. «Так как мы планируем устранить "налоговый горб" и повысить необлагаемый подоходным налогом минимум до 700 евро в месяц. Выиграют все, кто зарабатывает меньше 8000 евро, - сказала премьер-министр. - Мы живем не по средствам, то есть доходы и расходы не стыкуются».