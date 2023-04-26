Кая Каллас: сокращение семейных пособий не повлияет на рождаемость

На инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что цель реформы детских пособий - не урезать бюджетные средства, а направить их нуждающимся.
Танель Кийк (Центристская партия) попросил премьер-министра разъяснить урезание расходов, связанных с демографическим кризисом и семейными пособиями.
По словам Каллас, размер пособий будет значительно больше по сравнению с 2022 годом. Семейные и детские пособия в Эстонии – одни из самых высоких в Европе.
Говоря о демографическом кризисе, Каллас отметила, что рождаемость сокращается повсеместно. «Вы легко ставите знак равно между пособиями и рождаемостью. Однако ни в одной стране мира такая связь не была подтверждена», - сказала она.
Премьер-министр отметила: «Как семьи с одним или двумя детьми, так и большие многодетные семьи сходятся в том, что необходимы услуги. Дети должны получить обучение, образование, возможность участвовать в кружках по интересам и в других видах деятельности».
По словам Каллас, коррективы будут внесены в пособия, которые были слишком большими. «Мы задним числом признаем недействительным регулирование постепенного прекращения выплат, которое поставило семьи с двумя детьми в неравное положение», - пояснила премьер-министр. По ее словам, важно подчеркнуть, что по сравнению с 2022 годом пособия семьям, в которых воспитывается от трех до шести детей, будут на 150 евро больше, а семьям, в которых воспитывается от семи и больше детей, – на 250 евро больше пособий 2022 года.
«Эти пособия в любом случае увеличатся, но не столь чрезмерно и непропорционально по отношению к первому и второму ребенку», - отметила Каллас. Она снова заверила, что как семьи с тремя - шестью детьми, так и семьи с семью и бóльшим количеством детей получат на 37 % больше средств, чем они получали в 2022 году.
Она пояснила, что цель реформы детских пособий - не урезать бюджетные средства, а направить их нуждающимся. Пособие на первого и второго ребенка было повышено с 60 до 80 евро. Во-вторых, будут увеличены пособия тем, кто нуждается в помощи. Для этого объем средств, выплачиваемых на пособия и алименты, будет повышен до шести миллионов. Также увеличатся пособия детям с редкими заболеваниями, расширятся услуги для детей с ограниченными возможностями и будет проведена реформа выплаты пенсии по потере кормильца.
Каллас вновь подчеркнула, что с 1 января 2024 года новые ставки пособий семьям, в которых воспитывается от трех до шести детей, составят 450, семьям с семью и более детьми – 650 евро в месяц. К этим суммам добавится детское пособие, которое в прошлом году было повышено до 80 евро на первого и второго ребенка и до 100 евро в месяц на третьего и последующих детей. Иными словами, в результате изменений, с учетом детских пособий и пособия многодетным семьям, семья с тремя детьми будет получать 710 евро в месяц.
Говоря о налогах, Каллас отметила, что всегда выступала за простую и понятную систему налогообложения с минимальными исключениями. «Так как мы планируем устранить "налоговый горб" и повысить необлагаемый подоходным налогом минимум до 700 евро в месяц. Выиграют все, кто зарабатывает меньше 8000 евро, - сказала премьер-министр. - Мы живем не по средствам, то есть доходы и расходы не стыкуются».
«Очевидно, что эти решения необходимо принять быстро и до того, как мы начнем производство по государственному бюджету, так как это напрямую касается расходов и доходов государства. Мы рассматриваем эти вопросы в скорейшем порядке именно потому, что чем дольше действуют слишком щедрые ставки пособий, тем больше у людей появляется оправданных ожиданий и возражений. Чтобы подобные ожидания не возникали, с изменениями не стоит медлить», - пояснила Каллас.