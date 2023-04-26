ФОТО ⟩ Эстонской делегации понравилось латвийское пиво

На снимке командующий силами обороны генерал Мартин Херем, эксперт по безопасности Райнер Сакс, посол Эстонии в Латвии Ээрик Мармей и руководитель Центра управления государственными лесами Микк Марран отдыхают после обеда в ресторане возле пивоварни. Командующий силами обороны раскачивает группу, сидящую на качелях.