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ФОТО ⟩ Эстонской делегации понравилось латвийское пиво

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Эстонская делегация после дегустации пива.
Эстонская делегация после дегустации пива. Фото: Tairo Lutter

Сегодня последний день государственного визита президента Алара Кариса в Латвию и делегация посетила пивоваренный завод Valmiermuiža, чтобы продегустировать местное пиво. 

На снимке командующий силами обороны генерал Мартин Херем, эксперт по безопасности Райнер Сакс, посол Эстонии в Латвии Ээрик Мармей и руководитель Центра управления государственными лесами Микк Марран отдыхают после обеда в ресторане возле пивоварни. Командующий силами обороны раскачивает группу, сидящую на качелях.

Из пивоварни эстонская делегация направилась в Видземский университет.

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