ВИДЕО ⟩ В России разбился истребитель МиГ-31

По словам источника ТАСС, у самолета во время планового полета, по предварительным данным, загорелся один из двигателей. Истребитель упал в озеро. «Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов», - добавил он.