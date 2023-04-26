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ВИДЕО ⟩ В России разбился истребитель МиГ-31

Meduza.io
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МиГ-31.
МиГ-31. Фото: Maxim Shemetov

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области, сообщает Meduza со ссылкой на Baza и ТАСС.

По словам источника ТАСС, у самолета во время планового полета, по предварительным данным, загорелся один из двигателей. Истребитель упал в озеро. «Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов», - добавил он.

Источник Baza, в свою очередь, сообщил, что пилоты спасены. Их обнаружили живыми возле садового товарищества «Березка».

Место крушения МиГ-31 находится в 10 километрах от города Мончегорска.

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