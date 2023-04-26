Эстония попала в тройку стран ЕС по количеству кибератак

В прошлом году с начала войны в Украине атакам подверглись 23 страны ЕС, в том числе 22 процентов кибератак было совершено на Польшу, 16 процентов - на Латвию, по 8 процентов - на Эстонию и Литву, по 6 процентов - на Чехию и Германию.

Как отмечает Полиция безопасности Эстонии, агрессия России против Украины повысила уровень угрозы кибер-атак с серьезными последствиями и для Эстонии, но риски, которых опасались, не материализовались.

Причин несколько - с одной стороны, Украина была основной и приоритетной целью российских кибер-операций еще до начала боевых действий, с другой стороны, Эстония все больше способна предотвращать и предотвращать враждебную кибер-деятельность в сотрудничестве с различными институтами и зарубежными партнерами.