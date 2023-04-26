Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 апреля: «зеленые» спорят о безопасности АЭС, почему Tallink желает сократить сотни человек, фестиваль восточной культуры «J-tsoon 4» и с чем борется супер-герой из Нигерии
Сегодня в выпуске:
- Споры вокруг необходимости строительства атомной электростанции в нашей стране вышли на новый уровень. В один день состоялись акция протеста противников АЭС и инфодень её сторонников, «Новости в семь» посетили оба мероприятия
- Новости Эстонии: дадут ли подросткам право голосовать на выборах в парламент и кому это выгодно; в столице на лето запускают ночные автобусы и предупреждение для весенних грибников
- Мореходная отрасль в Эстонии испытывает очередной кризис. С одной стороны, ощущается нехватка квалифицированных кадров, а с другой - крупнейшая судоходная компания- работодатель региона объявила о массовых сокращениях. В ситуации разбирался наш корреспондент
- Ценители современной восточной культуры из разных стран собрались на самый масштабный аниме-фестиваль в нашем регионе. Наша корреспондент знакомилась с поклонниками косплЕя, мАнги, анимЕ и других популярных жанров
- С миру по нитке: почему в Бельгии уничтожили тысячи банок элитного пенного напитка, как в Англии собираются помогать курильщикам избавиться от вредной привычки
- Поможет только супер-герой? Города на африканском континенте переполнены мусором, власти не справляются и на помощь им пришел один находчивый нигериец!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 апреля.