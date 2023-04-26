Это провал? Изменения подоходного налога пробьют в госбюджете дыру в 300 миллионов евро

В следующем году повышение ставки налога с оборота принесет в государственную казну более 200 миллионов евро, но еще через год отмена налогового горба сократит доходы государства более чем на 300 миллионов евро.
Налоговые изменения правительства будут иметь наибольший эффект в следующем году, когда ставка налога с оборота вырастет до 22 процентов, но изменения в расчете подоходного налога физических лиц пока не будет оказывать влияния. После устранения налогового горба и отмены льгот по подоходному налогу в поступлениях появится большая дыра в размере 303 млн евро, которую покроют суммы, полученные от повышения акцизного налога, налога на азартные игры и подоходного налога для юридических лиц.
На расходы на оборону, которые приводят в качестве оправдания повышения налогов, уже ничего не остается, это скорее латание дыры, созданной изменениями подоходного налога для физических лиц. Однако министр финансов Март Вырклаэв с такой интерпретацией не согласен.
«Мы покроем расходы на оборону и улучшим состояние бюджета», - заверил в среду Вырклаэв, когда знакомил с влиянием предстоящих налоговых изменений.
Ранее Министерство финансов направило на согласование поправки к Закону о подоходном налоге, налоге с оборота, акцизном сборе и налоге на азартные игры, которые будут вступать в силу постепенно со следующего года.
В 2024 году исчезнет дополнительная налоговая льгота в виде не облагаемого налогом дохода на ребенка (применяется только со второго ребенка), совместный расчет дохода с супругом и налоговый вычет за проценты по жилищному кредиту. Реальное влияние этого люди заметят после подачи деклараций о подоходном налоге в 2025 году, сказала вице-канцлер по вопросам налоговой политики Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.
С 2025 года для всех физических лиц будет введен единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц, а ставка подоходного налога повысится до 22 процентов.
В 2025 году для предприятий ставка подоходного налога с регулярно распределяемых доходов и дивидендов, выплачиваемых физическим лицам, также повысится до 22 процентов.
Риски высоки и непредсказуемы
По словам руководителя службы госфинансов Министерства финансов Кадри Клаос, самые большие риски повышения ставки подоходного налога для юридических лиц заключаются в том, что прибыль будет изыматься до налогообложения и что до 20 процентов прибыли кредитных учреждений будет вывезено из Эстонии. Распределяемая прибыль других юридических лиц также может уменьшиться до одной пятой.
«Самое большое влияние изменения коснутся крупных компаний, имеющих филиалы в Швеции и Финляндии», - сказала Клаос, добавив, что трудно предсказать, что именно произойдет.
Поведение юридического лица всегда сложно предсказать, но все может пойти не так плохо, отметила она
По словам Лийвамяги, многое также зависит от того, что делают близлежащие рынки. «Если там не возникнет какого-либо конкурентного преимущества, риск будет ниже», — сказал он.
Целью изменений подоходного налога для физических лиц является устранение затратных и неэффективных налоговых льгот, увеличение и гармонизация ставки не облагаемого налогом дохода, замена регрессивной ставки не облагаемого налогом дохода единой ставкой. В результате ставка налога на рабочую силу в Эстонии упадет ниже 32 процентов, что ставит ее на 20-е место в рейтинге ЕС. От этого изменения люди, зарабатывающие от 1430 до 3890 евро в месяц, выиграют два процента от их брутто-дохода.
По словам Клаос, отмена налоговой льготы больше затронет людей с более высокими доходами.
Таким образом, в течение следующих трех лет оставшиеся невозвращенными проценты по жилищному кредиту обеспечат государственную казну дополнительными деньгами в размере 6,3 млн евро, отменой не облагаемого подоходного вычета для супругов – 2,3 млн, а также отменой вычет налоговой льготы на детей 36,8 млн евро.
20 миллионов евро налога с оборота от учреждений размещения
Изменения в Закон о налоге с оборота вступят в силу в два этапа: в 2024 году общая ставка налога с оборота увеличится с 20 до 22 процентов. Исключение делается для договоров, по которым уже нельзя изменить ставку налога с оборота: например, сделки с недвижимостью, заключенные до вступления в силу изменения налога с оборота, пояснила Лийвамяги.
По словам Кадри Клаос, повышение ставки налога с оборота положительно повлияет на государственный бюджет, но больше всего затрагивает население с самыми низкими доходами, особенно тех, кто получает пособия или пенсии.
В Европейском союзе для каждой страны разрешены два пониженных вида налога с оборота. В Эстонии это 5-процентный налог с продаж периодических изданий и 9-процентный налог с продаж лекарств. Для изменения ставки налога с оборота для учреждений размещения необходимо было бы отменить один из них.
По словам руководителя отдела фискальной политики Министерства финансов Рауля Ляттемяэ, при увеличении налога с оборота для предприятий по размещению с 9 до 22 процентов предполагается, что если цена услуги по размещению повысится на 12 процентов, а количество туристов уменьшится на пять процентов, доходы государственного бюджета увеличатся на 20 миллионов евро.
Вырклаэв приводит здесь пример изменения налога с оборота для предприятий размещения в Литве.
«В 2011 году ставка налога с оборота для учреждений размещения в Литве была снижена, но это не привело к каким-либо изменениям, - заявил он. - В 2012 году налог с оборота был поднят до прежнего уровня, и туризм вырос. В 2015 году снова был снижен, но это не было экономическим решением. Это не пример того, как все рухнуло, когда подняли налог с оборота, а потом его снова понизили».
В следующем году государство также получит данные о поставщиках услуг на платформах размещения. Сумма налога, которую можно с них взыскать, оценивается потенциально в пару миллионов евро.
Алкоголь и табак подорожают
В ближайшие три года акциз на алкоголь и табак увеличится на пять процентов. Исключение составят специально маркированное дизельное топливо, для которого акциз установлен на уровне европейского минимума, то есть два цента за литр, а повышение акциза в следующем году будет отменено.
До повышения акциза на алкоголь по более низкой цене будут продавать алкоголь из запасов, и введение ограничений на его количество не планируется. Однако для табачных изделий установлен лимит: сигареты с более низкой налоговой ставкой разрешается продавать еще три месяца после повышения налоговой ставки.
«Если мы увеличим акциз на небольшую сумму, рынок сможет его проглотить, - сказала Клаос. - Сами производители предположили, что лучше продолжать небольшими повышениями, чем сразу большими».
По словам Лийвамяги, потребление алкоголя в Эстонии растет, а пол-литровая бутылка водки стоит дешевле билета в кино. «С точки зрения здоровья населения небольшое повышение акцизов вполне адекватно», - отметила она.
По расчетам министерства, за счет акциза цена пива вырастет на 2,8 процента, или с 1,59 евро до 1,63 евро, а цена водки вырастет на 6,9 процента, или с 8,99 евро до 9,61 евро. В следующем году акциз с цены бутылки пива составит 31 цент и с цены бутылки водки - 4,15 евро.
Налог на азартные игры будут платить иностранцы
Налог на азартные игры также будет увеличиваться в три этапа. Его цель - увеличение доходов государства, особенно с точки зрения азартных игр на удаленке. В последние годы в Эстонию пришло много провайдеров удаленных азартных игр, клиенты которых находятся за границей, а деньги поступают в Эстонию.
«Мы не хотим изменить поведение людей повышением налогов, наша цель - увеличить доходы», - сказала Лийвамяги. Через четыре года государственная казна должна получить в виде налога на азартные игры на 13 миллионов евро больше.
Министерству еще нужно время, чтобы разработать новые экологические и автомобильные налоги. Закон о налоге на автомобили должен быть принят до конца года, чтобы он мог вступить в силу с 1 июля следующего года.