Это провал? Изменения подоходного налога пробьют в госбюджете дыру в 300 миллионов евро

По словам Клаос, отмена налоговой льготы больше затронет людей с более высокими доходами.

Таким образом, в течение следующих трех лет оставшиеся невозвращенными проценты по жилищному кредиту обеспечат государственную казну дополнительными деньгами в размере 6,3 млн евро, отменой не облагаемого подоходного вычета для супругов – 2,3 млн, а также отменой вычет налоговой льготы на детей 36,8 млн евро.

20 миллионов евро налога с оборота от учреждений размещения

Изменения в Закон о налоге с оборота вступят в силу в два этапа: в 2024 году общая ставка налога с оборота увеличится с 20 до 22 процентов. Исключение делается для договоров, по которым уже нельзя изменить ставку налога с оборота: например, сделки с недвижимостью, заключенные до вступления в силу изменения налога с оборота, пояснила Лийвамяги.

По словам Кадри Клаос, повышение ставки налога с оборота положительно повлияет на государственный бюджет, но больше всего затрагивает население с самыми низкими доходами, особенно тех, кто получает пособия или пенсии.

В Европейском союзе для каждой страны разрешены два пониженных вида налога с оборота. В Эстонии это 5-процентный налог с продаж периодических изданий и 9-процентный налог с продаж лекарств. Для изменения ставки налога с оборота для учреждений размещения необходимо было бы отменить один из них.