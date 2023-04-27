УЖАС В ШКОЛЕ ⟩ «Нет ничего страшнее, чем получить сообщение от сына, что его ударили кастетом по голове»

Удивительно, но это далеко не первый подобный случай в гимназии города Эльва. И кошмар, произошедший там в четверг, открывает дверь в еще более страшный мир. Как рассказывают родители, каждый день, отправляя детей в школу, им остается только молиться, чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми.