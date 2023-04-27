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УЖАС В ШКОЛЕ ⟩ «Нет ничего страшнее, чем получить сообщение от сына, что его ударили кастетом по голове»

Кристийна Рейманд
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В минувший четверг, 20 апреля, в гимназии Эльва можно было увидеть жестокость и кровь.
В минувший четверг, 20 апреля, в гимназии Эльва можно было увидеть жестокость и кровь. Фото: Kollaaž

Холодное оружие в школе и заявления в полицию: для коллектива гимназии Эльва это не первый случай. «Родителям кажется, что школа просто не занимается этим. Но что, если в какой-то момент холодное оружие сменится огнестрельным? Может, тогда проблема, наконец, будет решена?» – спрашивает расстроенный отец.

В минувший четверг, 20 апреля, в гимназии Эльва пролилась кровь. Восьмиклассник явился в школу с кастетом, надел его и дал волю рукам. 

Удивительно, но это далеко не первый подобный случай в гимназии города Эльва. И кошмар, произошедший там в четверг, открывает дверь в еще более страшный мир. Как рассказывают родители, каждый день, отправляя детей в школу, им остается только молиться, чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми.

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