Холодное оружие в школе и заявления в полицию: для коллектива гимназии Эльва это не первый случай. «Родителям кажется, что школа просто не занимается этим. Но что, если в какой-то момент холодное оружие сменится огнестрельным? Может, тогда проблема, наконец, будет решена?» – спрашивает расстроенный отец.
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УЖАС В ШКОЛЕ ⟩ «Нет ничего страшнее, чем получить сообщение от сына, что его ударили кастетом по голове»
В минувший четверг, 20 апреля, в гимназии Эльва пролилась кровь. Восьмиклассник явился в школу с кастетом, надел его и дал волю рукам.
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