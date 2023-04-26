Видео ⟩ Инцидент на матче в Эстонии: игрок ударил ногой в живот вратаря соперника и избежал красной карточки

На прошлой неделе силламяэский Silmet принимал куусалуский Kalev. Матч начался очень скверно, поскольку уже на второй минуте вратарь Kalev Ренно Вялк лежал на траве и корчился от боли.

В начале матча после неудачной попытки завладеть мячом игрок Silmet Роман Бажков решил ударить вратаря соперника в область груди. После удара Вялк от боли лежал на траве, а его товарищи по команде выжидательно смотрели в сторону судьи.

В той игре главным судьей был 16-летний Илья Шашков, который не видел инцидента. Интересно, что юный судья даже не захотел оценить состояние здоровья Вялка и сразу отправился к помощнику судьи. Вернувшись, он на удивление дал Бажкову только желтую карточку, что дало силламяэскому игроку возможность продолжить матч.