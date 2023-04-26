«Это закончится адом». О чем был предполагаемый телефонный разговор миллиардера Троценко

Собеседники сходятся на том, что власть в стране захвачена группой не очень умных людей, главная идеология которых - осваивать бюджеты и максимально долго эту власть удерживать. Так что в условиях изоляции и западных санкций никаких перспектив в России в ближайшее десятилетие они не видят.

Как и в случае с разговором «Ахмедова» с «Пригожиным», нынешняя публикация вряд ли является попыткой как-то расколоть российскую элиту. Скорее, продемонстрировать ее настоящие настроения на фоне декларируемой всеми лояльности Владимиру Путину.

Новая запись интересна тем, какие «окна возможностей» крупный бизнес видит в затянувшейся войне. Если 2022 год стал просто катастрофой, то в 2023-м, если вдруг кто-то что-то не понял за прошлый год, они видят время, когда из России можно успеть вывезти семью, активы, деньги и попытаться начать что-то новое в другом месте. Например, в Индонезии.

Собеседники сходятся в том, что после выборов 2024 года гайки в России закрутят окончательно и, возможно, эвакуироваться будет уже поздно. Из апреля 2023 года сложно представить, какие еще гайки в России можно закрутить, но в Кремле и Совете безопасности сидят творческие люди, так что, конечно, можно ожидать и ухудшения ситуации.

Второй случай

Опровержения с аргументом про якобы сгенерированный нейросетью разговор уже давали предполагаемые участники прошлого «слива».