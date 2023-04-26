«Сперва подумай, а затем говори»: Кая Каллас объяснила, почему подала в суд на известного адвоката

По словам премьер-министра Каи Каллас, у нее не было других способов защитить свое доброе имя кроме подачи в суд на присяжного адвоката Пауля Кереса.
«Пауль Керес - адвокат, который решил, чтобы отвлечь внимание от уголовного процесса своей клиентки Майлис Репс, заявить в СМИ, что я якобы отметила в 2021 году свой день рождения за счет государства - это ложь», - написала Каллас в соцсети.
«У меня не было других вариантов, кроме как подать в суд на Кереса для защиты моего доброго имени. Сегодня суд решил, что Пауль Керес совершил серьезную ошибку, сделал это намеренно, запланировал ее заранее и должен опровергнуть в СМИ свои ложные утверждения и выплатить рекордно высокую компенсацию ущерба - 15 000 евро. Я попросила выплатить компенсацию в пользу онкологического фонда "Kingitud Elu"», - добавила Каллас.
Каллас выразила удовлетворение в связи с тем, что истина восторжествовала, но также искреннее сожаление в связи с тем, что пришлось заниматься опровержением лжи.
«Ни у кого нет никакого оправдания для клеветы в отношении других людей, в том числе политиков. Ни у адвокатов, ни у журналистов, ни у коллег-политиков, вообще ни у кого, чьи слова и мысли распространяются в обществе. Сперва подумай, а затем говори, как гласит эстонская народная мудрость», - написала Каллас.