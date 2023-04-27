Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Повышение акцизов: стало известно, как сильно подорожает бутылка водки

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Эстонская водка. Иллюстративное фото
Эстонская водка. Иллюстративное фото Фото: Elmo Riig

Министерство финансов сообщило, что акцизы на алкоголь и табак будут повышаться на пять процентов в год в течение следующих трех лет, пишет Rus.ERR.

По расчетам ведомства, пятипроцентное повышение акциза приведет к тому, что бутылка пива подорожает на пять центов, а водки – на 60 центов.

Министерство предполагает, что Латвия, скорее всего, также планирует повышение акцизов, поэтому есть надежда, что этот шаг, инициированный новой правящей коалицией, не приведет к росту приграничной торговли.

По замыслу коалиции, акцизы на алкоголь и табак начнут повышаться с 2024 года.

Ожидаемый доход от акцизов на алкоголь и табак новая коалиция оценивает в 25-30 млн евро в год.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх