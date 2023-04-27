Повышение акцизов: стало известно, как сильно подорожает бутылка водки

По расчетам ведомства, пятипроцентное повышение акциза приведет к тому, что бутылка пива подорожает на пять центов, а водки – на 60 центов.

Министерство предполагает, что Латвия, скорее всего, также планирует повышение акцизов, поэтому есть надежда, что этот шаг, инициированный новой правящей коалицией, не приведет к росту приграничной торговли.

По замыслу коалиции, акцизы на алкоголь и табак начнут повышаться с 2024 года.