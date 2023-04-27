ЧМ по хоккею. Эстония после напряженного матча признала первенство Украины

Эстония, одержавшая пока две победы на турнире, отлично начала матч с Украиной. На 12-й минуте стартовой трети счёт открыл Кевин Паррас, реализовавший пас от Расмуса Кийге. Однако первый период все же закончился ничьей 1:1, ведь в его концовке с украинской стороны отличился Илья Коренчук.

Вторая треть прошла для Эстонии очень трудно. Уже на второй минуте счет стал 1:2, а к середине – 1:3. Надежда появилась тогда, когда Роберт Рооба забил шайбу (2:3), но к концу периода украинцы забили еще две.

В решающей трети обе команды забили по два гола. От эстонцев отличились Артемий Александров и повторно Роберт Рооба. Игра завершилась победой Украины (7:4).