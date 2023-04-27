Утечка плана по Эстонии дает представление о просчетах Кремля

Утечка из Кремля является очередным убедительным доказательством плана России по ослаблению стран Балтии, для чего восточный сосед прибегает к массовому распространению ложной информации, использованию людей для оказания влияния и разрушению единства союзников Эстонии.
Слитые журналистам документы были подготовлены в Управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству летом и осенью 2021 года. В числе прочего документы раскрывают планы по предотвращению создания военных баз НАТО, ослаблению местных демократических органов власти, расширению культурного и языкового влияния России и укреплению прокремлевских политических организаций, пишет Yahoo News.