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Утечка плана по Эстонии дает представление о просчетах Кремля

Кадри Таммепуу
, журналист
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Путин строит планы по восстановлению бывшей империи, но он смотрел не в ту сторону, когда думал, что развязывание полномасштабной захватнической войны в Украине станет его следующим успешным шагом на этом пути.
Путин строит планы по восстановлению бывшей империи, но он смотрел не в ту сторону, когда думал, что развязывание полномасштабной захватнической войны в Украине станет его следующим успешным шагом на этом пути. Фото: Kollaaž

Утечка из Кремля является очередным убедительным доказательством плана России по ослаблению стран Балтии, для чего восточный сосед прибегает к массовому распространению ложной информации, использованию людей для оказания влияния и разрушению единства союзников Эстонии.

Слитые журналистам документы были подготовлены в Управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству летом и осенью 2021 года. В числе прочего документы раскрывают планы по предотвращению создания военных баз НАТО, ослаблению местных демократических органов власти, расширению культурного и языкового влияния России и укреплению прокремлевских политических организаций, пишет Yahoo News.

По словам депутатов Рийгикогу, с которыми удалось пообщаться Postimees, Путин и его приближенные повторили старые идеи и методы реализации своих целей с помощью этого секретного плана, но документ лишний раз стал очередным доказательством того, что деятельность Кремля по влиянию в Эстонии не прекратится в ближайшее время.

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