Утечка плана по Эстонии дает представление о просчетах Кремля

Слитые журналистам документы были подготовлены в Управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству летом и осенью 2021 года. В числе прочего документы раскрывают планы по предотвращению создания военных баз НАТО, ослаблению местных демократических органов власти, расширению культурного и языкового влияния России и укреплению прокремлевских политических организаций, пишет Yahoo News.

По словам депутатов Рийгикогу, с которыми удалось пообщаться Postimees, Путин и его приближенные повторили старые идеи и методы реализации своих целей с помощью этого секретного плана, но документ лишний раз стал очередным доказательством того, что деятельность Кремля по влиянию в Эстонии не прекратится в ближайшее время.