Налоги опять поедут в Латвию? Производители алкоголя предупреждают о рисках

В Союзе предложили правительству повысить налоговую ставку в меньшем объеме и более медленными темпами.

«Эстонские производители и импортеры понимают необходимость повышения налогов государством по соображениям фискальной политики, но мы хотим, чтобы это был разумный и постепенный процесс», – пишет председатель правления союза и глава Liviko Янек Кальви в обращении к министру финансов Марту Вырклаэву.

Новая правящая коалиция договорилась продолжать облагать налогом пороки и рискованное для здоровья поведение, одновременно предотвращая трансграничную торговлю. Насколько известно Союзу, правительство планирует повышать акцизную ставку на алкоголь на пять процентов каждый год в течение четырех лет. По мнению торговцев алкоголем, это изменение является слишком резким, и его реализация в такой короткий срок приведет к рискам в торговле алкоголем, особенно на южной границе.

«Если отдельное повышение налога на 5% может показаться небольшим, совокупный эффект данного решения на нашу региональную конкурентоспособность будет очень серьезным. Кроме того, учитывая и без того инфляционную экономическую среду и планируемое повышение ставки НСО на два процента, мы считаем, что более разумно повысить акциз на алкоголь на три процента и далее повышать через каждый год», – считает Кальви. По его оценке, подобный рост акциза поможет увеличить налоговые поступления без риска увеличения трансграничной торговли.

Также Союз предложил не повышать акцизы сразу с начала года, то есть с 1 января 2024 года. «Конец года – пиковый сезон для производителей и дистрибьюторов алкоголя. Если акцизы повысят в начале года, в декабре люди начнут закупаться алкоголем. Если закупки совпадут с новогодними продажами, это приведет к резкому снижению потребности производства в первом квартале. В свою очередь, это может вылиться в вынужденные отпуска работников и другие последствия, которых можно было бы избежать, задав иной срок повышения акциза», – подчеркивает Кальви.

В Союзе предлагают повысить акцизы не ранее 1 марта 2024 года.