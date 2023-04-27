Министр по делам регионов не исключает, что спецпредставителя Ида-Вирумаа отправят в Таллинн

На вопрос, будет ли этому спецпредставителю создана контора где-нибудь в Ида-Вирумаа, например, в Нарве, где он будет общаться с местными политиками и предпринимателями, периодически отправляясь в Таллинн с докладом и за наставлениями, он ответил: «Если мы здесь в Таллинне считаем, что, может быть, наших людей могло бы быть больше там, то Ида-Вирумаа дает сигналы, что их представитель в Таллинне мог бы быть возможным вариантом. Поэтому я и сказал, что встречусь с ними, а затем мы обсудим, какая модель лучше всего».