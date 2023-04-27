EKRE вновь предложила назначить Руубена Каалепа в совет Фонда интеграции

Об этом говорится в письме, которое накануне в Министерство культуры направил председатель EKRE, руководитель ее парламентской фракции Мартин Хельме.

Поскольку Каалеп больше не является членом Рийгикогу, накануне председатель EKRE Мартин Хельме обратился к новому министру культуры, реформистке Хейди Пурга с просьбой вновь ввести его в совет Фонда интеграции.

Скандал вокруг Руубен Каалепа

В начале января министр культуры Пирет Хартман в социальных сетях сообщила, что депутат Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Руубен Каалеп не останется в совете Фонда интеграции, в который он был введен министерским приказом в начале января.

«В состав фондов Министерства культуры не входят члены Рийгикогу. Министерство культуры исходит из того, что в целях соблюдения принципа разделения властей политики, избранные в Рийгикогу, не могут быть членами советов, созданных государством. Вот почему я была вынуждена внести соответствующее изменение и попросить EKRE назначить нового члена совета Фонда интеграции не из числа парламентариев», – заявила тогда Хартман.

«Неписаным соглашением является то, что все парламентские партии представлены в совете Фонда интеграции, а их представители назначаются самими партиями. Важно, чтобы при выработке интеграционной политики и построении сплоченного общества учитывались разные мировоззрения, даже если они не совпадают с мнением министра культуры. Я буду следовать этому принципу и в дальнейшем», – подчеркнула министр.

«Чтобы мы могли построить сплоченное общество, считаю, что политикам необходимо избегать оскорблений, нападок и разжигания ненависти при выражении своих взглядов. Это неприемлемо для демократической страны. Политические партии могли бы учитывать это при выборе своих представителей», – заключила Хартман.

Шестого января стало известно, что Хартман провела замены в составе совета Фонда интеграции. Согласно приказу министра, из совета были отозваны Хейди Уусталу и Андрус Тамм. Новыми членами надзорного органа стали Георг Мянник, Хенри Казело и Руубен Каалеп.

Глубокую обеспокоенность по поводу назначения Каалепа выразил совет Еврейской общины Эстонии. Председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон отметила, что назначение в совет Фонда интеграции человека, открыто выражающего свои националистические, в том числе антисемитские, взгляды, неуместно.

Сам Руубен Каалеп тогда заявил, что Алла Якобсон его оклеветала.