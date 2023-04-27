Руководитель Coop: эстонские продукты нельзя заменять польским фаршем

«Проще импортировать замороженный фарш из Польши и молоко из Литвы, но это стало бы смертельным ударом по нашим местным продуктам питания. Coop поставил перед собой задачу продолжить расширять возможности появления в магазинах местных продуктов, чтобы противостоять увяданию местного производства продуктов питания, - сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла. - У продавцов есть выбор: фокусироваться на цене, качестве, отечественной продукции, способах производства или чем-то еще, с чего начинается формирование ассортимента».

Рохтла отметил, что в последнее время давление изменения цен иногда оказывается в целых восемь раз выше обычного: «В этой связи мы нашли решения для обеспечения доступности эстонских продуктов питания. Мы выполняем роль своего рода привратника, защищающего потребителя от несправедливого роста цен, но также не поддерживаем давление с целью продажи товаров ниже себестоимости. Евростат указывает, что в кризис, начавшийся в прошлом году, вклад розничных сетей в рост цен был небольшим по сравнению с вкладом производителей продуктов питания. Поэтому необходимо вместе найти компромисс, чтобы покупательная способность потребителей не снижалась», - заявил он.

Важно выделять местные продукты питания для покупателей, поскольку ситуация в торговле продуктами питания в Эстонии уже характеризуется сокращением средней продовольственной корзины, преобладанием цен в рамках различных кампаний, а также сокращением ассортимента за счет нишевых и премиальных продуктов.

«Планируемое единое повышение налога с оборота идет вразрез с действиями остальной Европы - здесь было бы разумно установить исключение для продуктов питания. В том, что касается акцизных сборов, также стоит идти в ногу с соседними странами, чтобы избежать повторения бума трансграничной торговли. Чтобы оставаться конкурентоспособными, очень важно предоставить эстонским производителям такие же условия поддержки, как и в других странах», - отметил Рохтла.