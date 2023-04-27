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Пеле – значит «лучший». В бразильском словаре появилось новое слово

rus.postimees.ee
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Фотография легендарного футболиста на билборде.
Фотография легендарного футболиста на билборде. Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Имя легендарного футболиста Пеле давно стало нарицательным. Сейчас это решили вывести на официальный уровень и в бразильском словаре португальского языка появилось новое слово, теперь Пеле стал синонимом слова «лучший».

Эту новость сообщил фонд имени Пеле, а варианты использования слова выглядят примерно так: он Пеле в лыжном спорте. Она Пеле в мире фигурного катания. И так далее.

Напомним, что Пеле скончался в декабре прошлого года в возрасте 82 лет от онкологического заболевания. Его смерть погрузила мир в траур, а за церемонией прощания со звездой наблюдали миллионы людей. Пеле был похоронен возле стадиона «Сантоса» в вертикальном некрополе «Экуменика».

Пеле — единственный в истории футболист, трижды выигравший золотые медали чемпионата мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии нападающий сыграл 92 матча и забил 77 голов. Большую часть своей клубной карьеры Пеле провёл в родном бразильском «Сантос».

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