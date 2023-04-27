Пеле – значит «лучший». В бразильском словаре появилось новое слово

Эту новость сообщил фонд имени Пеле, а варианты использования слова выглядят примерно так: он Пеле в лыжном спорте. Она Пеле в мире фигурного катания. И так далее.

Напомним, что Пеле скончался в декабре прошлого года в возрасте 82 лет от онкологического заболевания. Его смерть погрузила мир в траур, а за церемонией прощания со звездой наблюдали миллионы людей. Пеле был похоронен возле стадиона «Сантоса» в вертикальном некрополе «Экуменика».