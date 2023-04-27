На ЧМ по хоккею запретили флаги России и Беларуси

Первоначально предполагалось, что этот турнир пройдёт в Санкт-Петербурге, но из-за вторжения в Украину РФ была лишена права принимать чемпионат. Более того, 28 февраля прошлого года совет IIHF отстранил все клубы и сборные России и Беларуси в связи с началом полномасштабного военного вторжения в Украину. В марте нынешнего года было принято решение продлить отстранение сборных и клубов из России и Беларуси на сезон-2023/24.