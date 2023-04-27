Фото ⟩ Девочка, страдающая редким генетическим заболеванием, открыла свою первую художественную выставку

Девочка страдает буллезным эпидермолизом – это редкое кожное заболевание, которое встречается у одного ребенка на миллион и в настоящее время не поддается лечению.

Из-за кожного заболевания единственное хобби, которое есть у Кассандры, – это художественный кружок, где малышка может рисовать. На прошлой неделе она открыла первую художественную выставку в Раплаской Кесклиннаской школе, пишет Raplamaa Sõnumid.

Пр словам Ингрид, матери Кассандры, открытие выставки также придало молодой художнице больше энтузиазма: «На следующий вечер она спросила меня, когда я принесу ей новые холсты, так как она хотела еще писать».

Детский фонд клиники Тартуского университета также поделился в Facebook фотографиями с выставки Кассандры. «Так здорово, Кассандра! Ты молодец!» – было сказано в публикации.

Для облегчения симптомов заболевания ребенку ежемесячно необходимы различные средства по уходу за ранами, специальные пластыри, бинты и прочее, на которые, к сожалению, не распространяется скидка Больничной кассы.

Вы можете помощь Кассандре, сделав пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. В пояснении следует указать Cassandra.

Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Coop IBAN EE824204278603586607

Пожертвование можно сделать и по телефону. Выбранная вами сумма добавляется к вашему счету за этот месяц.