Десятилетняя Кассандра, страдающая редким генетическим заболеванием, открыла свою первую художественную выставку.
Фото ⟩ Девочка, страдающая редким генетическим заболеванием, открыла свою первую художественную выставку
Девочка страдает буллезным эпидермолизом – это редкое кожное заболевание, которое встречается у одного ребенка на миллион и в настоящее время не поддается лечению.
Из-за кожного заболевания единственное хобби, которое есть у Кассандры, – это художественный кружок, где малышка может рисовать. На прошлой неделе она открыла первую художественную выставку в Раплаской Кесклиннаской школе, пишет Raplamaa Sõnumid.
Пр словам Ингрид, матери Кассандры, открытие выставки также придало молодой художнице больше энтузиазма: «На следующий вечер она спросила меня, когда я принесу ей новые холсты, так как она хотела еще писать».
Детский фонд клиники Тартуского университета также поделился в Facebook фотографиями с выставки Кассандры. «Так здорово, Кассандра! Ты молодец!» – было сказано в публикации.
Для облегчения симптомов заболевания ребенку ежемесячно необходимы различные средства по уходу за ранами, специальные пластыри, бинты и прочее, на которые, к сожалению, не распространяется скидка Больничной кассы.
Вы можете помощь Кассандре, сделав пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. В пояснении следует указать Cassandra.
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
Пожертвование можно сделать и по телефону. Выбранная вами сумма добавляется к вашему счету за этот месяц.
Позвонив на 900 5025, пожертвуешь 5 евро.
Позвонив на 900 5100, пожертвуешь 10 евро.
Позвонив на 900 5500, пожертвуешь 50 евро.