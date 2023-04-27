Общая заболеваемость гриппом постепенно снижается

Заболеваемость гриппом снизилась за неделю на 31%, около 60% заболевших гриппом - дети до 15 лет. На основании выборочного исследования острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей интенсивность заболевания можно оценить как низкую, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 - как широкое.

Интенсивность заболеваемости гриппом по-прежнему можно оценить как умеренную, но она имеет тенденцию к снижению. Распространение вируса замедлилось, но случаи гриппа в Эстонии регистрируются по-прежнему.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), за последние недели в госпитализации из-за гриппа нуждались 13 пациентов, неделей раньше 26. Число госпитализированных из-за гриппа имеет тенденцию к снижению. Всего с начала сезона из-за гриппа госпитализировано 1260 человек, 68,4% составляют люди 50 лет и старше, а дети в возрасте 0-4 лет составляют 16,2%.

Согласно окончательно подтвержденным данным регистра причин смерти Института развития здоровья, в этом сезоне от гриппа умер 61 человек в возрасте от 9 до 97 лет.

За неделю подтверждено 1445 случаев заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев за неделю снизилось на 16%. На 16-й неделе заболеваемость снизилась практически во всех возрастных группах, кроме возрастных групп 25-29 и 70-79 лет, в этих группах заболеваемость выросла на 16% и 10% соответственно.

На 16-й неделе госпитализированы 143 человека с коронавирусом, неделей раньше - 112. Из-за симптоматического COVID-19 госпитализированы 56 пациентов, то есть 39% всех госпитализированных.